Банки Финансы

НОВИКОМ развивает сотрудничество с Владимирской областью

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Представители банка НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) при поддержке представительства Госкорпорации Ростех во Владимирской области провели рабочую встречу с руководством региона. На совещании обсудили расширение сотрудничества и новые направления поддержки промышленного развития области.

Фото: предоставлено Новикомбанком

В совещании приняли участие заместитель губернатора — министр экономического развития и промышленности Владимирской области Денис Синявский, заместитель министра, начальник управления промышленности региона Руслан Рыбин, руководитель представительства Госкорпорации Ростех во Владимирской области Илья Врублевский. От НОВИКОМа во встрече участвовала Марина Моисеева, управляющий филиалом банка в Нижнем Новгороде, представляющим интересы организации во Владимирской области.

Стороны обсудили приоритетные проекты развития гражданского сектора промышленности на 2026 год, а также дальнейшую реализацию соглашения о сотрудничестве, подписанного в 2023 году между банком НОВИКОМ и Правительством Владимирской области.

Кроме того, Марина Моисеева представила актуальные программы поддержки промышленных предприятий. Эти инструменты правительство региона будет использовать в работе, привлекая экспертов НОВИКОМа к реализации приоритетных проектов.

Отдельно участники встречи обсудили инициативу Госкорпорации Ростех — совместное формирование проекта бизнес-миссии на 2026 год. Такой формат позволит системно выстроить взаимодействие предприятий Владимирской области с экосистемой Ростеха при участии банка НОВИКОМ, отметил Илья Врублевский.

"Владимирская область обладает серьезным промышленным потенциалом и четкими приоритетами развития. НОВИКОМ готов включиться в работу над ключевыми для региона проектами, предложить эффективные инструменты финансирования, свои компетенции и опыт. Уверена, что наши совместные инициативы дадут заметный импульс для дальнейшего роста промышленности области", — отметила Марина Моисеева.

