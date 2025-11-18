В Самаре дадут старт новому этапу Всероссийской эстафеты "Мои финансы"

В среду, 19 ноября, в Самаре пройдет церемония открытия седьмого этапа Всероссийской просветительской эстафеты "Мои финансы" на тему "Рациональное потребление".

Сейчас в стране, и в Самарской области в частности, уделяется значительное внимание программе финансовой грамотности. Развитие финансовой культуры — это общая задача государства, бизнеса и граждан. Совместная работа помогает людям строить личное финансовое благополучие, бизнесу — повышать эффективность, а государству — укреплять финансовый суверенитет и стимулировать рост экономики.

Самарская область является активным участником крупных федеральных проектов, в частности Всероссийской просветительской эстафеты "Мои финансы". По итогам тестирования, проводимого по окончании каждого этапа, Самарская область входит в ТОП-5 регионов страны.

В торжественной церемонии открытия примут участие директор Института финансовой грамотности Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Петриченко, врио директора НИФИ Минфина России Глеб Покатович, а также вице-президент НАПФ Алексей Денисов. Также на мероприятии будут представители Банка России и финансового рынка, финансовые регуляторы, образовательные и научные организации, экспертные и общественные объединения.

В программе — работа четырех тематических секций в формате конференции, а также подведение итогов на пленарном заседании.