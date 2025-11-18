16+
В Самаре дадут старт новому этапу Всероссийской эстафеты "Мои финансы"

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 19 ноября, в Самаре пройдет церемония открытия седьмого этапа Всероссийской просветительской эстафеты "Мои финансы" на тему "Рациональное потребление".

Сейчас в стране, и в Самарской области в частности, уделяется значительное внимание программе финансовой грамотности. Развитие финансовой культуры — это общая задача государства, бизнеса и граждан. Совместная работа помогает людям строить личное финансовое благополучие, бизнесу — повышать эффективность, а государству — укреплять финансовый суверенитет и стимулировать рост экономики.

Самарская область является активным участником крупных федеральных проектов, в частности Всероссийской просветительской эстафеты "Мои финансы". По итогам тестирования, проводимого по окончании каждого этапа, Самарская область входит в ТОП-5 регионов страны.

В торжественной церемонии открытия примут участие директор Института финансовой грамотности Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Петриченко, врио директора НИФИ Минфина России Глеб Покатович, а также вице-президент НАПФ Алексей Денисов. Также на мероприятии будут представители Банка России и финансового рынка, финансовые регуляторы, образовательные и научные организации, экспертные и общественные объединения.

В программе — работа четырех тематических секций в формате конференции, а также подведение итогов на пленарном заседании. 

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Кристина Васильева 09 ноября 2024 10:41 Без карманных денег никак: эксперт обозначила основные принципы управления финансами для детей и подростков

Интересно будет узнать, как изменилось отношение к отслеживанию финансов в бизнесе. Потому что тоже наблюдаю тенденцию роста заинтересованности в системах управления финансами. Плюс появляются новые сервисы на рынке: аспро финансы, adesk

