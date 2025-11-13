В Тольятти пройдет антикризисная конференция для предпринимателей

Координационный совет при депутате Самарской губернской думы Владимире Бокке и Тольяттинский госуниверситет организуют Антикризисную конференцию "МСП. ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ - 2026".

Как известно, с 1 января 2026 года в силу ступают очередные изменения в Налоговый кодекс РФ. На конференции представители малого и среднего бизнеса обсудят нововведения законодательства, стратегии трансформации бизнеса, обменяются практическими кейсами. Модераторами встречи выступят Александр Дроботов, общественный представитель "Агентства стратегических инициатив" по Самарской области по направлению "Предпринимательство и технологии" и Евгения Виказина, аттестованный налоговый консультант, основатель бухгалтерской компании "АКТИВ" г. Самара.

Актуальные вопросы от предпринимателей будут рассмотрены спикером во время выступления, а также в блоке "Живой диалог", их можно заранее направить на почту nmuromets@yandex.ru.

Конференция "МСП. ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ - 2026" пройдет 18 ноября в Точке кипения ТГУ. Начало в 11:00. Участие в конференции бесплатное, необходима только регистрация по ссылке.