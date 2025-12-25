16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
НОВИКОМ наградили за вклад в развитие Ассоциации банков России ВТБ: рынок сбережений в 2025 году вырос на 15% ВТБ определил, кто чаще пользуется сервисами "второй руки" и самозапретами НОВИКОМ подтвердил статус самого интеллектуального банка в России ВТБ выяснил, сколько жителей ПФО будут использовать ИИ при планировании Нового года

Банки Финансы

НОВИКОМ наградили за вклад в развитие Ассоциации банков России

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 81
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) в честь 35-летия со дня основания Ассоциации банков России наградили за вклад в ее развитие. Представители крупнейшего банковского объединения страны отметили качественную экспертизу НОВИКОМа, поддержку мероприятий организации и активное участие в ее деятельности.

Фото: предоставлено Новикомбанком

НОВИКОМ и Ассоциацию банков России связывает плодотворное сотрудничество с 1999 года. Банк принимает активное участие в деятельности профильного банковского сообщества. С 2023 года Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева является членом Президиума Совета Ассоциации банков России, что свидетельствует о высокой репутации банка, его вкладе в продвижение экспертизы ассоциации и повышение устойчивости российского банковского сектора.

Во взаимодействии с Ассоциацией представители НОВИКОМа участвуют в формировании предложений по нормативному регулированию важнейших направлений российского банковского рынка, в том числе по развитию новых финансовых инструментов, включая цифровые финансовые активы, введению цифрового рубля, усилению информационной безопасности и противодействию мошенническим действиям, повышению финансовой грамотности населения.

Также НОВИКОМ принимает активное участие в ключевых мероприятиях Ассоциации, в том числе традиционно выступает партнером Международного банковского форума — масштабного отраслевого мероприятия, посвященного открытому диалогу с Банком России.

"Поздравляю Ассоциацию банков России с 35-летием эффективной деятельности и благодарю руководство и команду профессионального объединения за высокую оценку вклада НОВИКОМа в наше общее дело. Мы глубоко ценим работу Ассоциации, ее профессионализм и конструктивность, ведение открытого и эффективного диалога с банковским сообществом и регулятором, что способствует продвижению интересов реального сектора экономики", — отметила, принимая награду, Председатель Правления НОВИКОМа, член Президиума Совета Ассоциации банков России Елена Георгиева.

Ассоциация банков России — крупнейшее банковское объединение страны, в которое входят более 200 банков и других компаний. Организация формирует консолидированную позицию банковского сообщества перед органами государственной власти и Банком России, участвует в формировании законодательства, содействует развитию устойчивости банковской системы, обеспечению экономических и правовых гарантий деятельности банков, защите прав и законных интересов членов ассоциации.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4