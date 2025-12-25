НОВИКОМ наградили за вклад в развитие Ассоциации банков России

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) в честь 35-летия со дня основания Ассоциации банков России наградили за вклад в ее развитие. Представители крупнейшего банковского объединения страны отметили качественную экспертизу НОВИКОМа, поддержку мероприятий организации и активное участие в ее деятельности.

НОВИКОМ и Ассоциацию банков России связывает плодотворное сотрудничество с 1999 года. Банк принимает активное участие в деятельности профильного банковского сообщества. С 2023 года Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева является членом Президиума Совета Ассоциации банков России, что свидетельствует о высокой репутации банка, его вкладе в продвижение экспертизы ассоциации и повышение устойчивости российского банковского сектора.

Во взаимодействии с Ассоциацией представители НОВИКОМа участвуют в формировании предложений по нормативному регулированию важнейших направлений российского банковского рынка, в том числе по развитию новых финансовых инструментов, включая цифровые финансовые активы, введению цифрового рубля, усилению информационной безопасности и противодействию мошенническим действиям, повышению финансовой грамотности населения.

Также НОВИКОМ принимает активное участие в ключевых мероприятиях Ассоциации, в том числе традиционно выступает партнером Международного банковского форума — масштабного отраслевого мероприятия, посвященного открытому диалогу с Банком России.

"Поздравляю Ассоциацию банков России с 35-летием эффективной деятельности и благодарю руководство и команду профессионального объединения за высокую оценку вклада НОВИКОМа в наше общее дело. Мы глубоко ценим работу Ассоциации, ее профессионализм и конструктивность, ведение открытого и эффективного диалога с банковским сообществом и регулятором, что способствует продвижению интересов реального сектора экономики", — отметила, принимая награду, Председатель Правления НОВИКОМа, член Президиума Совета Ассоциации банков России Елена Георгиева.

Ассоциация банков России — крупнейшее банковское объединение страны, в которое входят более 200 банков и других компаний. Организация формирует консолидированную позицию банковского сообщества перед органами государственной власти и Банком России, участвует в формировании законодательства, содействует развитию устойчивости банковской системы, обеспечению экономических и правовых гарантий деятельности банков, защите прав и законных интересов членов ассоциации.