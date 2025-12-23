16+
Банки Финансы

ВТБ выяснил, сколько жителей ПФО будут использовать ИИ при планировании Нового года

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Более половины жителей Приволжского федерального округа уже используют или планируют использовать основанные на технологиях искусственного интеллекта сервисы для генерации новогодних поздравлений, поиска подарков, рецептов на новогодний стол и планирования активностей на праздники. Это показал опрос ВТБ, проведенный в преддверии Нового года.

В той или иной степени для генерации новогодних поздравлений используют ИИ 63% жителей ПФО, тогда как не используют и не планируют использовать ИИ для этого порядка 37% опрошенных. Последние объясняют свое мнение тем, что поздравления с праздниками — это всегда что-то глубоко личное, и каждое поздравление должно быть уникальным, проникнутым чувствами поздравляющего.

Чуть менее трети опрошенных (27%) допускают поздравления с помощью ИИ-сгенерированных текстов, "если будут не успевать в новогодней суете" написать поздравительный текст лично. А 10% респондентов сообщили, что планируют использовать ИИ для поздравлений коллег по работе и дальних знакомых. Четверть же жителей ПФО (26%) безоговорочно будут использовать и уже используют ИИ для генерации новогодних поздравлений.

Также более половины жителей округа (52%) видят потенциал для использования ИИ в поисках подарков на Новый год, тогда как 48% относятся к поиску подарков "очень трепетно" и считают, что в таком личном деле "нет места ИИ".

64% опрошенных видят перспективным использование ИИ и для формирования новогоднего стола — поиска новых рецептов, свежих идей, а также подбора ресторанов или сервисов доставки еды к новогоднему застолью. Оставшиеся 36% респондентов не видят смысла в применении ИИ для новогодней кухни и считают, что "новогодний стол не место для экспериментов", здесь должны быть "только семейные традиции и рецепты".

Новогодний досуг жители ПФО тоже склонны доверить искусственному интеллекту — 65% в той или иной степени планируют обращаться к ИИ для планирования активностей на новогодние каникулы, вплоть до составления конкретного расписания, или же поиска новых решений, когда собственные идеи будут исчерпаны. Исключительно на себя, а также родственников и друзей в формировании новогодней программы планируют полагаться 37% опрошенных.

Предновогодний опрос ВТБ был проведен в декабре 2025 года, в нем приняли участие 1500 респондентов в возрасте 18-65 лет, проживающих в российских городах с населением свыше 100 тыс. жителей.

