ВТБ рассказал про популярные схемы мошенников на Новый год

На фоне роста онлайн-покупок и предновогодней активности, мошенники усиливают атаки на пользователей. Они используют социальную инженерию, создавая у людей ложное чувство срочности или играя на желании выгодно подготовиться к празднику. Сотрудники ВТБ рассказали о ключевых схемах обмана в новогодние каникулы и дали рекомендации по защите средств клиентов.
Схемы:
- Фишинг в праздничной упаковке. Злоумышленники массово рассылают "трогательные" новогодние истории, письма о "подарках от Деда Мороза" или уведомления о доставке. Ссылки в таких сообщениях ведут на фишинговые сайты или служат для распространения вирусов для хищения данных банковских карт и учетных записей.
- Фейковые магазины и билеты. Мошенники создают сайты-двойники известных маркетплейсов или продают поддельные билеты на новогодние шоу и детские елки. После оплаты товар не поступает, а доступ на мероприятие оказывается недействительным. Часто злоумышленники используют агрессивную рекламу в соцсетях и мессенджерах, заманивая пользователей ограниченным "праздничным предложением".
- Социальные ловушки. Под видом новогодних розыгрышей и конкурсов в соцсетях мошенники для "получения приза" выманивают реквизиты карт или личные данные. Отдельную опасность представляют файлы с якобы корпоративными фотографиями, особенно с расширением.apk для Android, которые на самом деле содержат вредоносное программное обеспечение.
Как защитить себя?
- Не переходить по ссылкам из непроверенных "праздничных" писем, сообщений в мессенджерах или постов в соцсетях, даже от якобы знакомых отправителей.
- Проверять сайты магазинов на подлинность, например, в ВТБ Онлайн.
- Использовать для онлайн-платежей отдельную банковскую карту с ограниченным лимитом или пополнять ее только на сумму конкретной покупки.
- Остерегаться "розыгрышей", где для получения приза требуются данные карты, и не скачивать подозрительные архивы и файлы (особенно.apk) даже из доверенных источников.
- Внимательно проверяйте адрес сайта (URL) перед оплатой любых билетов или товаров, особенно если перешли по рекламной ссылке.
"В праздничной суете люди склонны меньше проверять информацию и охотнее верят в выгодные предложения, чем обычно. Мошенники этим активно пользуются, подделывая сайты известных магазинов, рассылая фишинговые "поздравления" и создавая фейковые конкурсы. Мы призываем клиентов быть особенно внимательными при онлайн-оплатах и не поддаваться на эмоциональные триггеры. Простые правила безопасности помогут сохранить деньги и не испортить праздничное настроение в конце", — отметил заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности — вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.
