16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
НОВИКОМ подтвердил статус самого интеллектуального банка в России ВТБ выяснил, сколько жителей ПФО будут использовать ИИ при планировании Нового года На Альфа-Конфе в Тольятти предприниматели учились приемам креативного бизнес-мышления Итоги работы РСХБ в Самарской области в 2025 году: банк направил более 16 млрд рублей на поддержку сезонно-полевых работ Посевная-2026: РСХБ готовится к кредитованию сезонных работ МФХ

Банки Финансы

НОВИКОМ подтвердил статус самого интеллектуального банка в России

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) одержал победу в финале турнира "Интеллектуальный кубок—2025". Продемонстрировав блестящую игру, сплоченность и обыграв крупнейшие финансовые организации России, банк поднялся на верхнюю строчку итоговой таблицы. Таким образом НОВИКОМ второй год подряд и в третий раз за историю участия в кубке стал обладателем почетного звания "Самый интеллектуальный банк года".

Фото: предоставлено Новикомбанком

"Интеллектуальный кубок" — лицензированный турнир, который проходит по правилам спортивного "Что? Где? Когда?" c элементами знаменитой телевизионной игры. Он состоит из весеннего, летнего, осеннего и зимнего этапов, победители которых встречаются в итоговом состязании года и борются за главный приз. В турнире принимают участие команды крупных российских банков, компаний финансовой сферы, ТЭК, нефтегазовой отрасли, а также транспорта и логистики.

НОВИКОМ принимает участие в играх Интеллектуального кубка с 2018 года и стабильно побеждает в сезонных этапах. Титул "Самый интеллектуальный банк года" НОВИКОМ завоевывал уже трижды — в 2022, 2024 и 2025 годах.

"Победа в финале "Интеллектуального кубка" над сильнейшими командами ведущих банков страны — выдающееся достижение. Банк традиционно поддерживает профессиональный рост и разностороннее развитие сотрудников, и мы искренне гордимся коллегами и радуемся их победам. Этот успех — яркое подтверждение высокого уровня профессионализма, эрудиции и командного духа, которые отличают НОВИКОМ", — заявила старший вице-президент банка НОВИКОМ Ольга Карасева.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4