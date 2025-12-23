НОВИКОМ подтвердил статус самого интеллектуального банка в России

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) одержал победу в финале турнира "Интеллектуальный кубок—2025". Продемонстрировав блестящую игру, сплоченность и обыграв крупнейшие финансовые организации России, банк поднялся на верхнюю строчку итоговой таблицы. Таким образом НОВИКОМ второй год подряд и в третий раз за историю участия в кубке стал обладателем почетного звания "Самый интеллектуальный банк года".

"Интеллектуальный кубок" — лицензированный турнир, который проходит по правилам спортивного "Что? Где? Когда?" c элементами знаменитой телевизионной игры. Он состоит из весеннего, летнего, осеннего и зимнего этапов, победители которых встречаются в итоговом состязании года и борются за главный приз. В турнире принимают участие команды крупных российских банков, компаний финансовой сферы, ТЭК, нефтегазовой отрасли, а также транспорта и логистики.

НОВИКОМ принимает участие в играх Интеллектуального кубка с 2018 года и стабильно побеждает в сезонных этапах. Титул "Самый интеллектуальный банк года" НОВИКОМ завоевывал уже трижды — в 2022, 2024 и 2025 годах.

"Победа в финале "Интеллектуального кубка" над сильнейшими командами ведущих банков страны — выдающееся достижение. Банк традиционно поддерживает профессиональный рост и разностороннее развитие сотрудников, и мы искренне гордимся коллегами и радуемся их победам. Этот успех — яркое подтверждение высокого уровня профессионализма, эрудиции и командного духа, которые отличают НОВИКОМ", — заявила старший вице-президент банка НОВИКОМ Ольга Карасева.