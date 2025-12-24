ВТБ определил, кто чаще пользуется сервисами "второй руки" и самозапретами

По данным ВТБ, 70% клиентов, которые подключили сервис "вторая рука", старше 60 лет. Для подтверждения крупных банковских операций они привлекают доверенных близких. Государственный сервис самозапретов на кредиты чаще устанавливают люди в возрасте 41-55 лет — это ровно половина от числа всех пользователей сервиса.

В основном сервис "второй руки" оказался востребованным среди женщин — их доля среди защищаемых составила 65%. 69% таких клиентов держат на счетах до 2 млн рублей, 26% — от 2,5 млн рублей и 2% — от 15 млн рублей. Доверенные лица — тоже в основном женщины (55%), из них 28% — в этой возрастной группе 40–50 лет. Молодые люди (20-25 лет) менее всего заинтересованы в установке контроля над своими операциями со стороны родных и близких — только 3%.

Государственный сервис самозапретов на кредиты чаще устанавливают люди 41-55 лет — их доля среди кредитных заявок 50%. Почти треть — клиенты 25-40 лет. Меньше 5% — моложе 25 лет и старше 65 лет. При этом мужчины и женщины пользуются сервисом одинаково. Кроме Москвы и Московской области и Санкт-Петербурга и Ленинградской области, самозапреты популярны в ХМАО, Башкирии, Нижегородской, Краснодарском и Красноярском краях. Ежемесячно сервис спасает клиентам около 300 млн рублей, блокируя нежелательные кредиты.

В приложении ВТБ Онлайн также можно через сервис самоограничений заблокировать онлайн-автокредит, кредит наличными, операции с наличными без карты в банкоматах, досрочное снятие со вклада или ограничить некоторые исходящие переводы. Клиенты обычно подключают сразу несколько ограничений. Среди пользователей сервиса поровну среднего и старшего возраста: 30–50 лет (38%) и 50–70 лет (37%). А среди тех, кто ограничил досрочное снятие со вклада, выше всего доля клиентов 60–70 лет (19%).

Снять самоограничения можно только в отделении банка, чтобы обеспечить клиентам необходимую защиту для себя и своих близких.