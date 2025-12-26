Эксперт рассказал, как язык культуры помогает в бизнесе

Мнение высказал директор дивизиона корпоративного бизнеса и глобальных рынков ОТП Банка Валерий Коростелев.
По словам эксперта, вопрос доверия крайне важен. Как и способы это доверия завоевать.
"Как культура и искусство помогают формировать эмоциональную среду, а там, где появляется эмоциональная связь, укрепляются и доверие, и бизнес", — предположил Валерий Коростелев.
Иногда помогает и происхождение самого кредитного учреждения. Скажем, ОТП Банк имеет венгерские корни.
"Мы знакомим не только с венгерской культурой работы банков, но и с Венгерской культурой в общем: поддерживаем театральные и кинематографические проекты — от Дягилевского фестиваля до локальных культурных инициатив. Также уже много лет сотрудничаем с Музеем русского импрессионизма, участвуем в акции "Ночь в музее" как в Москве, так и в регионах.
Сотрудников и клиентов вовлекаем в эстетическую среду. Это кажется незначительной деталью, но она работает: люди и компании отмечают нашу культурную активность", — поделился директор дивизиона корпоративного бизнеса и глобальных рынков ОТП Банка.
