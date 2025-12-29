16+
Какие возможности открывают банки для своих клиентов

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ.
Рассказывает Николай Мельниченко, Директор по развитию ежедневного банковского обслуживания ОТП Банка.

Хранение денег на вкладах и накопительных счетах в банке имеет ряд преимуществ по сравнению с накоплением наличных средств.

Во-первых, вклады предполагают начисление процентов на сумму размещенных средств, что позволяет сохранить и приумножить капитал. Вклады дисциплинируют и препятствуют нецелевым тратам, поскольку деньги с них в большинстве своем нельзя забрать без потери накопленного дохода. Это выгодно для накоплений, которые не планируется тратить в ближайшее время.

Во-вторых, если рассматривать продукт — накопительный счет, то он позволяет снимать и пополнять средства в любой момент без потери процентов, хотя доходность по нему обычно ниже, чем по вкладам.

Кроме того, деньги на вкладах и счетах надежно защищены банком и застрахованы государством, в отличие от наличных, которые подвержены рискам утери, кражи или обесценивания из-за инфляции.

Таким образом, в отличие от наличных, банковские вклады и накопительные счета обеспечивают доходность, безопасность и удобство управления финансами с сохранением ликвидности при накопительных счетах и большей доходностью при вложениях во вклады.

Партнерство с банками предоставляет физическим лицам и предпринимателям широкие возможности для эффективного финансового планирования, выгодных вложений и долгосрочного процветания. Пользуясь современными банковскими инструментами и сервисами, клиенты обретают надежный путь к укреплению личного благосостояния, реализации жизненных амбиций и обеспечению надежного будущего для себя и близких.

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

