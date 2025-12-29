Какие возможности открывают банки для своих клиентов

Рассказывает Николай Мельниченко, Директор по развитию ежедневного банковского обслуживания ОТП Банка.

Хранение денег на вкладах и накопительных счетах в банке имеет ряд преимуществ по сравнению с накоплением наличных средств.

Во-первых, вклады предполагают начисление процентов на сумму размещенных средств, что позволяет сохранить и приумножить капитал. Вклады дисциплинируют и препятствуют нецелевым тратам, поскольку деньги с них в большинстве своем нельзя забрать без потери накопленного дохода. Это выгодно для накоплений, которые не планируется тратить в ближайшее время.

Во-вторых, если рассматривать продукт — накопительный счет, то он позволяет снимать и пополнять средства в любой момент без потери процентов, хотя доходность по нему обычно ниже, чем по вкладам.

Кроме того, деньги на вкладах и счетах надежно защищены банком и застрахованы государством, в отличие от наличных, которые подвержены рискам утери, кражи или обесценивания из-за инфляции.

Таким образом, в отличие от наличных, банковские вклады и накопительные счета обеспечивают доходность, безопасность и удобство управления финансами с сохранением ликвидности при накопительных счетах и большей доходностью при вложениях во вклады.

Партнерство с банками предоставляет физическим лицам и предпринимателям широкие возможности для эффективного финансового планирования, выгодных вложений и долгосрочного процветания. Пользуясь современными банковскими инструментами и сервисами, клиенты обретают надежный путь к укреплению личного благосостояния, реализации жизненных амбиций и обеспечению надежного будущего для себя и близких.