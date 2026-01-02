Алексей Емелин вошел в тренерский штаб хоккейного клуба "Лада". Он будет отвечать за работу с защитниками.

Ранее эту должность занимал Дмитрий Кокорев.

Алексей Емелин родился 25 апреля 1986 г. в Тольятти и является воспитанником "Лады". В основном составе родной команды дебютировал в 18 лет, провёл 110 матчей за три сезона в Суперлиге и набрал 21 очко. Серебряный призёр чемпионата России (2004/05), обладатель Континентального кубка (с "Ладой" — в 2006 году, с "Ак Барсом" — в 2008-м). На льду всегда выделялся силовым стилем игры. В 2004 году на драфте НХЛ Емелин был выбран "Монреаль Канадиенс" под общим 84-м номером.

В КХЛ Алексей провёл 486 матчей за "Ак Барс", "Авангард", минское "Динамо" и "Спартак", набрал 137 (39+98) очков, показатель полезности — "+33". Трехкратный обладатель Кубка Гагарина (2008/09 и 2009/10 — с "Ак Барсом", 2020/21 — с "Авангардом"). Привозил трофей в родной город, на "Лада-Арену".

С 2011 по 2018 гг. Емелин выступал в Северной Америке за "Монреаль" и "Нэшвилл". В НХЛ набрал 81 (15+66) очко в 456 матчах регулярки и 5 (1+4) очков в 39 матчах плей-офф.

В 2006 г. дебютировал в составе сборной России на этапе Еврохоккейтура. Участвовал в пяти чемпионатах мира, а также в зимней Олимпиаде в Сочи. Чемпион мира 2012 г., серебряный и двукратный бронзовый призер ЧМ.