16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Алексей Емелин вошел в тренерский штаб хоккейного клуба "Лада" "Лада" уступила "Автомобилисту" в последней игре года "Ладья" дважды обыграла "АКМ-Новомосковск" Хоккеисты "Лады" проиграли в Омске "Авангарду" ЦСК ВВС уступил "Динамо-Алтаю" в серии буллитов

Хоккей Спорт

Алексей Емелин вошел в тренерский штаб хоккейного клуба "Лада"

ТОЛЬЯТТИ. 2 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 128
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Алексей Емелин вошел в тренерский штаб хоккейного клуба "Лада". Он будет отвечать за работу с защитниками.

Ранее эту должность занимал Дмитрий Кокорев. 

Алексей Емелин родился 25 апреля 1986 г. в Тольятти и является воспитанником "Лады". В основном составе родной команды дебютировал в 18 лет, провёл 110 матчей за три сезона в Суперлиге и набрал 21 очко. Серебряный призёр чемпионата России (2004/05), обладатель Континентального кубка (с "Ладой" — в 2006 году, с "Ак Барсом" — в 2008-м). На льду всегда выделялся силовым стилем игры. В 2004 году на драфте НХЛ Емелин был выбран "Монреаль Канадиенс" под общим 84-м номером.

В КХЛ Алексей провёл 486 матчей за "Ак Барс", "Авангард", минское "Динамо" и "Спартак", набрал 137 (39+98) очков, показатель полезности — "+33". Трехкратный обладатель Кубка Гагарина (2008/09 и 2009/10 — с "Ак Барсом", 2020/21 — с "Авангардом"). Привозил трофей в родной город, на "Лада-Арену".

С 2011 по 2018 гг. Емелин выступал в Северной Америке за "Монреаль" и "Нэшвилл". В НХЛ набрал 81 (15+66) очко в 456 матчах регулярки и 5 (1+4) очков в 39 матчах плей-офф.

В 2006 г. дебютировал в составе сборной России на этапе Еврохоккейтура. Участвовал в пяти чемпионатах мира, а также в зимней Олимпиаде в Сочи. Чемпион мира 2012 г., серебряный и двукратный бронзовый призер ЧМ.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1