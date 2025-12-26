ВТБ раскрыл операционный доход за 11 месяцев 2025 года на уровне 1 трлн рублей

Чистый операционный доход группы ВТБ впервые в истории превысил отметку в 1 трлн рублей за январь–ноябрь. Чистая прибыль за этот период составила 437 млрд рублей, рентабельность капитала (ROE) достигла 17,4%.
Финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов отметил восстановление процентных доходов: "В ноябре продолжилось восстановление чистых процентных доходов, которые выросли в 2,5 раза по сравнению с ноябрем прошлого года, а уровень чистой процентной маржи составил 2,1%". Таким образом, банк выполнил обещание по выходу на ежемесячную маржу в 2% к концу года.
Качество кредитного портфеля остается стабильным, стоимость риска — на уровне 1,0%. При этом стоимость риска по розничным кредитам продолжает снижаться на фоне кредитного маневра — роста корпоративного портфеля при сокращении розничного. Чистые комиссионные доходы за 11 месяцев выросли на 14%.
"Результаты ноября и 11 месяцев позволяют нам подтвердить прогноз по чистой прибыли 2025 года в размере около 500 млрд рублей",
— заявил Пьянов.
Отдельно топ-менеджер прокомментировал планы по присоединению "Почта Банка" и ситуацию на ипотечном рынке:
- Интеграция "Почта Банка": Юридическое присоединение запланировано на майские праздники 2026 года. До этого будет проведена миграция части клиентов и цессия кредитного портфеля для комфортного перехода около 5 млн активных клиентов. При этом ВТБ станет оператором "Пушкинской карты" уже с 1 января 2026 года, чтобы обеспечить бесперебойную работу социального продукта в период пиковой нагрузки — январские праздники.
- Волна рефинансирования ипотеки: Отвечая на вопрос о возможной волне рефинансирования ипотеки в 2026 году, Пьянов отметил, что ее масштаб не будет значительным. Финансовый директор пояснил, что основным драйвером является дифференциал ставок, а массовый переход заемщиков в другие банки не ожидается.
"У банков и у нас очень мало ипотечников, взявших кредиты по пиковым ставкам. Поэтому число таких запросов может в количестве возрасти… но в силу массовости явления это будет не та волна, как на картинах японских художников", — сказал он.
Представитель банка имел в виду знаменитые японские гравюры с изображением гигантских, разрушительных волн (самая известная — "Большая волна в Канагаве" Кацусики Хокусая).
