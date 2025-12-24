ВТБ: рынок сбережений в 2025 году вырос на 15%

По предварительной оценке ВТБ, рынок сбережений в России по итогам 2025 года достигнет практически 66 трлн рублей, увеличившись на 15%. Основным драйвером роста остаются рублевые накопления, объем которых вырос на 16,5%, до отметки 62,5 трлн.

Рынок сбережений в этом году демонстрирует уверенный рост, который поддерживается высокими ставками. Важным структурным сдвигом в потребительское поведение стало укрепление финансовой дисциплины — россияне стали осознанно подходить к формированию накоплений и даже в период смягчения ДКП сохраняют накопительную модель.

В 2025 году российские вкладчики заработают более 9,5 трлн рублей процентных доходов по сберегательным продуктам. Эта сумма будет сопоставима с объемом всех выданных кредитов физлицам, и вдвое больше, чем объем выданной в этом году ипотеки.

"Мы наблюдаем не просто рост активов на счетах россиян, а фундаментальный культурный сдвиг: накопления превратились в осознанную финансовую стратегию, генерирующую значимый капитал. И даже несмотря на устойчивое снижение ключевой ставки, россияне продолжают аккумулировать средства на вкладах и накопительных счетах. Рынок сбережений показывает стабильный рост, и, по нашим прогнозам, он продолжится и в следующем году, показав двузначные темпы", — сказал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

В следующем году портфель привлеченных средств, по оценке ВТБ, вырастет на 11% и превысит 73 трлн рублей. Темп прироста по сравнению с нынешним годом замедлится, однако, по-прежнему будет выше инфляции и может варьироваться в зависимости от стратегии ЦБ по смягчению ДКП.