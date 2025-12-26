16+
Более 235 тыс. жителей Самарской области вступили в Программу долгосрочных сбережений

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
По данным на 1 декабря 2025 г., более 235 тыс. жителей Самарской области проявили значительный интерес к Программе долгосрочных сбережений (ПДС). Общий объем взносов составил 11,7 млрд рублей. Участниками программы стали 7,5% жителей региона — показатель, свидетельствующий о растущем доверии к финансовым инструментам накопления.

Недавно в Самарской области стартовал пилотный проект Минфина России по оформлению договоров долгосрочных сбережений через многофункциональные центры. Теперь жители региона могут заключить договор с негосударственным пенсионным фондом прямо в МФЦ — с помощью консультанта и через портал Госуслуг. В 66 офисах МФЦ региона, где работают три и более окон обслуживания, организованы секторы пользовательского сопровождения. Это 83 рабочих места, оборудованных всем необходимым: компьютерами, принтерами, сканерами и доступом к порталу Госуслуг. Сотрудники центров прошли специальное обучение и готовы помочь на каждом этапе оформления.

Программа долгосрочных сбережений обладает рядом существенных преимуществ: государственная поддержка предусматривает софинансирование взносов участников, налоговый вычет позволяет ежегодно получать возврат на сумму взносов до 400 тыс. руб. в год, участнику гарантирована сохранность внесенных средств и дохода от их инвестирования до 2,8 млн рублей.

Развитие программы идет в русле общероссийской работы по повышению финансовой грамотности населения. Сейчас активно реализуется седьмой этап всероссийской эстафеты "Мои финансы", посвященный рациональному потреблению, грамотному отношению к личным средствам и формированию семейного бюджета. ПДС органично вписывается в эту повестку как один из наиболее доступных инструментов накопления.

"Программа долгосрочных сбережений — это простой и понятный финансовый инструмент, который позволяет не только сохранить, но и приумножить средства. Как руководитель финансового органа региона, я не только поддерживаю эту программу, но и сама становлюсь ее участником. Рекомендую всем жителям области обратить внимание на один из самых доступных способов позаботиться о своем финансовом будущем", — отметила врио заместителя председателя правительства — министра финансов Самарской области Ольга Собещанская.

