ВТБ принял 4 млн заявлений на выпуск Пушкинской карты

ВТБ принял более 4 млн заявлений на выпуск Пушкинской карты — они станут доступны пользователям программы уже 1 января. ВТБ становится новым банком-оператором Пушкинской карты с 2026 года.

Обновленная Пушкинская карта появится в приложении "Госуслуги Культура" 1 января 2026 года начиная с 15:00 по московскому времени, когда смена банка-оператора официально завершится. Сейчас клиенты могут продолжать пользоваться картой, выпущенной в Почта Банке — она будет работать без изменений до 31 декабря 2025 года до 15:00 по московскому времени.

"Проект "Пушкинская карта" доказал, что культура может быть еще ближе и доступнее для молодежи. Мы видим, как активно пользователи оформляют заявления на перевыпуск карт — в ВТБ уже поступило более 4 млн заявлений от самых заинтересованных участников программы. Для тех, кто еще не успел подать заявление, такая возможность откроется уже в январе. Это позволит в новогодние каникулы посетить множество культурных мероприятий, которые традиционно проходят в самых разных регионах страны", — рассказал Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

Подать заявление на выпуск Пушкинской карты в ВТБ можно и в январе: в приложении "Госуслуги Культура", ВТБ Онлайн (если пользователь — клиент банка), а также в офисах ВТБ с 12 января.