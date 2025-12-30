Куриные ножки довели до больницы, а Дед Мороз не справился с канатом — Страховой Дом ВСК составил рейтинг новогодних ЧП

Новый год — время волшебства, праздничных огней и… неожиданных происшествий, которые становятся семейными легендами. Пока одни наряжают ёлку, другие невольно попадают в ситуации, что потом годами пересказывают за праздничным столом. Специалисты ВСК, готовясь к праздникам, решили заглянуть в архив и собрали самые запоминающиеся истории прошлых лет — невыдуманные случаи из практики.

Санки по-взрослому

50-летний житель Карелии решил вспомнить детство. Взяв ледянку, он взобрался на высокий холм, скатился с него, но не рассчитал траекторию и въехал в дерево. Результат — сломанная нога. Новогодние каникулы пришлось провести в гипсе.

Спешка до добра не доводит

40-летний мужчина торопился на встречу Нового года к друзьям, поэтому решил сократить путь — пройти через гаражи. Было темно, поэтому он не заметил яму. Споткнувшись, мужчина упал и повредил ногу. Сначала он не придал значение боли, думал, что это всего лишь ушиб. Однако рентген показал перелом. Сейчас торопыжка восстанавливается.

Новогодний сюрприз от мужа

Мужчина решил удивить жену на Новый год. Он купил подарки, переоделся в Деда Мороза и попросил соседей сверху помочь с сюрпризом. Соорудив спуск из каната, доморощенный Дед Мороз начал спускаться вниз, однако залезть в свою квартиру не смог — не получилось открыть окно. В итоге не удержался и упал со 2 этажа. К счастью, сугроб смягчил падение, и он "отделался" сломанной рукой. Супруга сюрприз не оценила, так как вместо веселой новогодней суеты ей пришлось сопровождать своего "Деда Мороза" в травмпункт.

Акела промахнулся

В семье россиян из Омска произошёл несчастный случай: младший ребенок, играя с детским луком, который родители подарили ему на праздник, случайно выстрелил в старшего брата. Хорошо, что стрела всего лишь задела руку по касательной. Этот инцидент стал серьезным уроком для семьи и окружающих: даже игрушки, кажущиеся безобидными, могут представлять опасность, если не соблюдать правила безопасности и не контролировать игру детей.