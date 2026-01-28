16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Турция россиян не отпускает: ВСК выявил самые популярные страны у туристов в 2025 году ВСК запустила новую программу защиты от несчастных случаев: 1,5 млн рублей страхового покрытия за 1,5 тысячи в год Куриные ножки довели до больницы, а Дед Мороз не справился с канатом — Страховой Дом ВСК составил рейтинг новогодних ЧП ВСК выявила самые аварийные знаки зодиака НКР подтвердило кредитный рейтинг Росгосстраха на уровне АА+.ru

Страхование Финансы

Турция россиян не отпускает: ВСК выявил самые популярные страны у туристов в 2025 году

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По итогам 2025 года Турция осталась самым популярным у россиян курортом — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. При этом в топ востребованных направлений вошли также азиатские страны, в лидерах — Китай. Чаще всего туристы из России предпочитают размеренный отдых, на долю активного отдыха приходится не более 20% полисов туристического страхования.

По данным Страхового Дома ВСК, среди самостоятельных туристов в 2025 году самой популярной страной стала Турция, на нее пришлось 24% оформленных полисов туристического страхования. На втором месте — Китай, 21,5%. На третьем — Объединенные Арабские Эмираты, 9%.

Также в топ востребованных среди путешественников направлений вошли: Грузия (8,6%), Египет (6%), Беларусь (5%), Таиланд (4%), Абхазия (3%), Индия (2,5%) и Армения (2%). На долю поездок по РФ пришлось чуть более 1% оформленных полисов.

Около 3% россиян в рамках одной поездки посещали сразу 2 страны. Еще 0,4% отдыхающих путешествовали в 3 и более страны за один раз. Самыми популярными маршрутами стали поездки по Средней Азии (Узбекистан, Таджикистан, Казахстан), Юго-Восточной Азии (Таиланд, Филиппины, Малайзия и т. д.), в Грузию и Турцию, на Мальдивы и в ОАЭ, на Шри-Ланку и в ОАЭ.

Примерно 20% туристов в 2025 году во время отпуска планировали активный отдых и включали в страховое покрытие занятия любительскими видами спорта.

По итогам года российские туристы чаще отдыхали не более недели — 28%. Еще 26%, наоборот, планировали длительный отпуск — более двух недель.

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1