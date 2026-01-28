Турция россиян не отпускает: ВСК выявил самые популярные страны у туристов в 2025 году

По итогам 2025 года Турция осталась самым популярным у россиян курортом — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. При этом в топ востребованных направлений вошли также азиатские страны, в лидерах — Китай. Чаще всего туристы из России предпочитают размеренный отдых, на долю активного отдыха приходится не более 20% полисов туристического страхования.

По данным Страхового Дома ВСК, среди самостоятельных туристов в 2025 году самой популярной страной стала Турция, на нее пришлось 24% оформленных полисов туристического страхования. На втором месте — Китай, 21,5%. На третьем — Объединенные Арабские Эмираты, 9%.

Также в топ востребованных среди путешественников направлений вошли: Грузия (8,6%), Египет (6%), Беларусь (5%), Таиланд (4%), Абхазия (3%), Индия (2,5%) и Армения (2%). На долю поездок по РФ пришлось чуть более 1% оформленных полисов.

Около 3% россиян в рамках одной поездки посещали сразу 2 страны. Еще 0,4% отдыхающих путешествовали в 3 и более страны за один раз. Самыми популярными маршрутами стали поездки по Средней Азии (Узбекистан, Таджикистан, Казахстан), Юго-Восточной Азии (Таиланд, Филиппины, Малайзия и т. д.), в Грузию и Турцию, на Мальдивы и в ОАЭ, на Шри-Ланку и в ОАЭ.

Примерно 20% туристов в 2025 году во время отпуска планировали активный отдых и включали в страховое покрытие занятия любительскими видами спорта.

По итогам года российские туристы чаще отдыхали не более недели — 28%. Еще 26%, наоборот, планировали длительный отпуск — более двух недель.