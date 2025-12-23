Росгосстрах застраховал Костромскую Снегурочку от несчастного случая

Уже по сложившейся традиции Росгосстрах застраховал от несчастного случая знаменитую Костромскую Снегурочку. Сертификат сказочной внучке Деда Мороза вручили территориальный директор филиала Росгосстраха в Костромской области Елена Денисова и руководитель УО "Районный" Лариса Тульская. Теперь волшебная красавица, согласно легенде созданная из снега и олицетворяющая собой зимнюю красоту и чистоту, застрахована от таяния и прочих невзгод на 1 млн рублей.

Как рассказала заместитель директора Костромского филиала Росгосстраха по розничным и партнерским продажам Дарья Кулакова, в новогодние праздники для Снегурочки наступает самая горячая пора — поздравление костромичей и гостей города с наступающим Новым годом, торжественное зажигание вместе с Дедом Морозом праздничных огней на главной городской елке в сквере у памятника Ивану Сусанину, хороводы с детьми и общение со сказочными персонажами в парке "Заволжье" и многие другие, не менее ответственные события. А такие активности сопряжены с определенными рисками: можно и на ступеньках терема или в веселой суете игр с ребятишками поскользнуться, и к посоху волшебному нечаянно прикоснуться — как в сказке "Морозко".

"Снегурочка из Костромы" — это не просто персонаж русской народной сказки и внучка Деда Мороза. Это наша костромская достопримечательность, которая подчеркивает уникальность образа героини и ее связь с родным городом и русской культурой, — говорит Дарья Кулакова. — Мы заботимся о безопасности нашей главной волшебницы. Страховой полис — это наш современный способ защитить Снегурочку, чтобы праздник для детей и взрослых прошел без неприятных сюрпризов. Теперь наша костромская героиня может встречать гостей с еще большей радостью и задором, зная, что ее безопасность — под надежной защитой. И весь сезон пройдет исключительно весело и волшебно".