Росгосстрах застраховал Костромскую Снегурочку от несчастного случая

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Уже по сложившейся традиции Росгосстрах застраховал от несчастного случая знаменитую Костромскую Снегурочку. Сертификат сказочной внучке Деда Мороза вручили территориальный директор филиала Росгосстраха в Костромской области Елена Денисова и руководитель УО "Районный" Лариса Тульская. Теперь волшебная красавица, согласно легенде созданная из снега и олицетворяющая собой зимнюю красоту и чистоту, застрахована от таяния и прочих невзгод на 1 млн рублей.

Фото: предоставлено ПАО СК "Росгосстрах"

Как рассказала заместитель директора Костромского филиала Росгосстраха по розничным и партнерским продажам Дарья Кулакова, в новогодние праздники для Снегурочки наступает самая горячая пора — поздравление костромичей и гостей города с наступающим Новым годом, торжественное зажигание вместе с Дедом Морозом праздничных огней на главной городской елке в сквере у памятника Ивану Сусанину, хороводы с детьми и общение со сказочными персонажами в парке "Заволжье" и многие другие, не менее ответственные события. А такие активности сопряжены с определенными рисками: можно и на ступеньках терема или в веселой суете игр с ребятишками поскользнуться, и к посоху волшебному нечаянно прикоснуться — как в сказке "Морозко".

"Снегурочка из Костромы" — это не просто персонаж русской народной сказки и внучка Деда Мороза. Это наша костромская достопримечательность, которая подчеркивает уникальность образа героини и ее связь с родным городом и русской культурой, — говорит Дарья Кулакова. — Мы заботимся о безопасности нашей главной волшебницы. Страховой полис — это наш современный способ защитить Снегурочку, чтобы праздник для детей и взрослых прошел без неприятных сюрпризов. Теперь наша костромская героиня может встречать гостей с еще большей радостью и задором, зная, что ее безопасность — под надежной защитой. И весь сезон пройдет исключительно весело и волшебно".

