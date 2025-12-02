Почти каждый второй россиянин сталкивался с кражей

Сегодня россияне чаще опасаются телефонных мошенников, а тем временем обычные кражи гаджетов или ценных предметов тоже случаются. 43% россиян хотя бы раз сталкивались с кражей, однако большинство по-прежнему не уделяют достаточного внимания защите своих ценных вещей. Согласно совместному исследованию¹ Росгосстраха и финансового маркетплейса "Сравни", более половины (56%) респондентов хранят деньги, документы и украшения просто в ящиках обычных шкафов и комодов. Лишь 17% используют сейфы, а 5% предпочитают банковские ячейки.

Чаще всего предметом краж становятся техника и гаджеты (19%), — обычно их проще украсть, например, в общественном транспорте. Кража денег и ювелирных изделий случается реже — с этим сталкивались только 3% и 1% участников исследования соответственно.

Для многих россиян главной ценностью остаются деньги и документы — так ответили 54% респондентов. Однако почти треть опрошенных признались, что также дорожат вещами, которые имеют личную или культурную ценность: 29% владеют коллекциями редких предметов (картин, марок, книг), 12% — дорогими украшениями, а 2% — семейными реликвиями.

Отношение к этим вещам часто выходит за рамки материальной оценки: 38% участников исследования считают их по-настоящему бесценными — прежде всего из-за личной или семейной значимости. Среди тех, кто все же определил стоимость, 28% оценили свое имущество в сумму до 100 тыс. рублей, 17% — в 100–300 тыс., 5% — в 300–500 тыс., а 12% — в сумму свыше 500 тыс. рублей.

"Результаты опроса показывают, что большинство россиян не беспокоятся за сохранность своих вещей. 59% опрошенных признались, что вовсе не переживают о возможной краже, а 38% — тревожатся лишь время от времени, — отмечает Екатерина Зенченко, директор по развитию и андеррайтингу страхования имущества физических лиц Россгостраха. — Люди часто верят, что неприятность их не коснется, хотя почти половина уже сталкивались с подобными ситуациями. Чтобы действительно обеспечить материальную сохранность своих ценных вещей, важно не только хранить их в надежных местах, но и заранее подумать о возможных рисках — например, предусмотреть финансовую защиту на случай непредвиденных обстоятельств. И можно быть уверенным, что при наступлении страхового случая, ущерб будет компенсирован. Особенно важно, если вещь стоит дорого".

¹ Репрезентативный опрос проведен в ноябре 2025 года среди 1500 респондентов во всех федеральных округах РФ