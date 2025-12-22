ОСАГО в 2025 г.: полис дешевеет, выплата растет

В Москве прошел отчетный семинар для журналистов, посвященный итогам 2025 г. и прогнозам на 2026 г. в сфере автострахования. В нем приняли участие президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, заместитель начальника управления методологии урегулирования убытков РСА Андрей Маклецов, вице-президент ВСС, директор по защите активов РСА Сергей Ефремов, а также другие топ-менеджеры РСА и Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

"Если подводить итоги 25 года, цифры мы увидим окончательно где-нибудь ближе к февралю-марту, но уже сейчас мы понимаем, что для страхового сообщества год удался. Страховщики для экономики играют очень важную роль, обеспечивают стабильность как для предприятий и кооперативного бизнеса, так и, конечно, для граждан, для домовладельцев, которые на сегодняшний момент, все более активно используют страхование для защиты своих имущественных интересов", — отметил Уфимцев.

За 11,5 месяцев 2025 г. в Самарской области заключено более 1,15 млн договоров ОСАГО. Это больше, чем за 2024 г. на 120 тыс. полисов. При этом автовладельцы стали чаще заключать краткосрочные договоры: 189 тыс. полисов против 24,5 тысячи. Страховщики отмечают, что отмена проверки ОСАГО при регистрации транспортных средств не повлияла на продажи "автогражданки".

По материалам РСА, имеющимся в распоряжении портала "Волга Ньюс", средняя страховая премия по полисам ОСАГО в текущем году снизилась на 4,8% (по Самарской области: -1,124 руб. общая страховая премия и -206 руб. без учета коротких полисов). По словам Уфимцева, основным драйвером роста стали краткосрочные автостраховки, которые пользуются высоким спросом у таксистов и, согласно отчетам, составляют 99% от общего числа коротких полисов среди всех видов транспорта. Отметим, что в Самарской области в 2024 г. было всего 28,7 тыс. полисов такси, в 2025 г. — 195, 2 тысячи.

При этом Уфимцев отметил, что пик нижней цены ОСАГО пройден, и в 2026 г. планируется рост средней стоимости полиса "автогражданки" на 5-8%. "В течение 2026 г. стоимость корзины запчастей по справочникам вырастет, и вследствие этого общий объем выплат по ОСАГО возрастет на 5-8%. Исходя из этого, мы ожидаем соответствующее увеличение страховой премии по ОСАГО", — сказал президент РСА.

Страховщикам долгое время удавалось сдерживать рост средней премии по ОСАГО, несмотря на увеличение выплат. Так, по данным РСА, по итогам января-октября 2025 года средняя выплата по годовым полисам ОСАГО показала рост на 16% по сравнению с 10 месяцами 2024 г. и достигла 115,803 тыс. рублей.

Заместитель начальника управления методологии урегулирования убытков РСА Андрей Маклецов рассказал о главных нововведениях 2025 года.

С 5 июля 2025 г. в "Европротоколе" введено ограничение выплат в два раза: если есть фотофиксация ДТП, но нет согласия между участниками, то выплаты составят до 200 тыс. руб. ("Европротокол" предусматривает возмещение убытков после ДТП в размере 400 тыс. руб., если есть фотофиксация с места ДТП и согласие участников).

С 5 октября введена новая методика расчета годных остатков. До этой даты стоимость годных остатков транспортного средства (ГОТС), списанного в "тотал" (полная гибель автомобиля), определялась по данным специализированных торгов, через которые осуществляется реализация поврежденных ТС без их разборки и вычленения годных остатков. Если торги отсутствовали, то допускалось применение расчетных методов. После введения новой методики, расчет годных остатков определяется посредством сбора предложений о цене выкупа ГОТС с использованием сайта или расчетным методом. То есть, пользователь имеет право сам наблюдать за процессом и выбирать участника, который предложил максимальную цену.

"Наша основная задача — выработать требования к этим сайтам, чтобы там не было недобросовестных авторов предложений, чтобы соблюдались сроки, чтобы был простой и прозрачный доступ для потерпевшего автовладельца", — прокомментировал Маклецов.

Напомним, что 9 декабря 2025 г. Центробанк расширил тарифный коридор по ОСАГО на 15% в обе стороны для автотранспорта и на 40% — для мотоциклистов.

Как прокомментировал президент Российского союза автостраховщиков, расширение тарифного коридора не повлечет роста стоимости полиса для всех автовладельцев и мотоциклистов. "Например, берем 100 мотоциклов. У страховщика они разбиты на группы по статистике, признакам, которые ведут страховые компании, у каждой свой портфель. Условно, есть группа мотоциклистов, у которых все хорошо и это 50%, им базовый тариф не меняют. Есть другая группа, допустим, красного цвета, и они относятся к 10%, которые считаются проблемными. У них была максимальная ставка, и им не хватало тарифа. Основное расширение идет именно по ним, — говорит Уфимцев. — То есть, при таких нововведениях мы видим, что 7-10% получают максимальную стоимость полиса: та, которая у них была, плюс 40%. Все, что ниже — это примерно 50% — не чувствуют на себе никаких изменений. И у 40% — колебания в этом интервале. И эта раскладка есть по всем транспортным средствам, не только по мотоциклам: "50 — 40 — 10".

Также страховщики отметили, что впервые в 2025 г. ущерб по ОСАГО ушел на второе место: 1,32 млрд против 1,5 млрд рублей по КАСКО.

Вице-президент ВСС, директор по защите активов РСА Сергей Ефремов рассказал, какие основные распространенные мошеннические схемы в автостраховании применялись в 2025 году.

Самым распространенным сценарием стал "наезд на транспортное средство": когда виновник совершает наезд на стоящее ТС.

Еще самые распространенные схемы мошенничества:

— "движение задним ходом": виновник ДТП наезжает на стоящий автомобиль, двигаясь задним ходом. Оформляется без вызова сотрудников ГИБДД, а водитель-виновник является вымышленным;

— "круговое движение": на "кольце" движется дорогостоящий автомобиль. Как только его водитель находит жертву, происходит сложно доказуемое ДТП;

— "бесконтактное ДТП": водитель недорого транспорта с полисом ОСАГО провоцирует ДТП со второстепенной дороги. Участники дорожного движения, следующие по "главной" дороге, уходят от столкновения и совершают наезд на препятствие. При этом контакта между участниками ДТП нет;

— "ускорение". Транспорт потенциального виновника ДТП стоит в ожидании зеленого сигнала светофора. Стоящий впереди автомобиль включает аварийную сигнализацию, заставляя объехать препятствие со сменой полосы движения. В этот момент подставной автомобиль, находящийся в соседней полосе, моргает "дальним", давая понять, что он пропускает. В момент совершения маневра по смене полосы движения, подставной автомобиль резко ускоряется, а автомобиль, стоящий на "аварийке" уезжает;.

— "параллельный импорт". Страхование транспорта с завышенной стоимостью с целью дальнейшего заявления страхового события.

На сегодняь в 71 регионе Российской Федерации работают группы страховщиков по противодействию страховым мошенничествам. В результате работы таких групп достигнуто взаимодействие между страховыми компаниями МВД, ГИБДД, прокуратурой. Увеличено количество возбуждаемых уголовных дел на проблемных территориях.

Общие векторы развития страхования в 2026 году

В 2026 г. вектор страхования будет направлен на страхование жизни и здоровья. А приоритетом станет клиентоориентированность и индивидуализация страховых тарифов по всем видам страхования.

"Этот основной вектор будет транслироваться, в том числе на другие виды страхования. Банк России нас поддерживает, чтобы не через нормативные документы какие-то или через законы, а именно через внутренние правила, стандарты и требования со стороны страховщиков, страховые компании сделали более серьезный акцент на клиентскую ценность продукта", — рассказал президент РСА.

При этом важно, чтобы каждый клиент мог защитить себя со всех сторон, а не пользовался только обязательными видами страхования.

"В 2026 году одним из векторов, который мы начнем эффективно отслеживать и мониторить, станет количество видов страхования, заключенных на одного человека. Мы считаем, это важный показатель", — комментирует Уфимцев.

Как пояснил президент РСА, увеличение количества страхований происходит за счет подписок или сервисов по ситуационным моментам: страхование жизни и здоровья в отпуске, страхование квартиры на время отпуска и т. д. "Да, они короткие, но такие полисы полностью покрывают ответственность, например, перед соседями, если в отпуске вы их затопили", — резюмирует Уфимцев.

Что же касается моторного страхования, по прогнозам президента РСА, в 2026 г. будут серьезные изменения, связанные с короткими полисами.