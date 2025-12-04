16+
Страхование Финансы

Росгосстрах за три квартала выплатил по полисам страхования жилья 1,36 млрд рублей

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
За первые девять месяцев этого года на Росгосстрах приходится более четверти (26%) выплат по страховым случаям с домами, квартирами и дачами россиян. Компания возместила своим клиентам 1,36 млрд рублей — больше чем кто-либо из российских страховщиков. В статистике страхового рынка, представленной Банком России по результатам трех кварталов 2025 года, Росгосстрах на первых позициях и по объему возмещения за поврежденное жилье, и по количеству урегулированных обращений владельцев недвижимости. Лидерство в этом сегменте РГС уверенно удерживает на протяжении многих лет, оперативно помогая клиентам даже после масштабных страховых событий — ландшафтных пожаров, наводнений, ураганов и других природных катаклизмов.

Это осенью Росгосстрах актуализировал свои правила страхования жилья, добавив в покрытие полисов новые риски — в том числе, например, такие экзотические, как повреждение имущества грызунами. А для тех владельцев недвижимости, кто в сегодня больше всего опасается БПЛА, компания выпустила отдельный монопродукт "Защита от дронов".

Широкая продуктовая линейка, большой опыт в урегулировании страховых событий и универсализм страховых агентов позволяют компании удерживать первые позиции на рынке и в сборах по страхованию жилья россиян. Согласно данным ЦБ, в первые десять месяцев 2025 года Росгосстрах продолжал наращивать свою долю в этом сегменте — как по объему страховой премии (свыше 9,7 млрд рублей), так и по количеству заключенных договоров (около 2,9 млн) РГС является лидером.

"Страхование жилья и домашнего имущества — это очень социально ответственный бизнес. И мы стремимся в полной мере соответствовать ожиданиям миллионов клиентов, которые доверили нам защиту своих домов, квартир и дач. Они знают, что в сложную минуту могут рассчитывать на компанию и на своего страхового агента. Ведь наши агенты не просто продают полис, но и при необходимости помогают оформить заявление на выплату, правильно заполнить все документы, чтобы процесс был максимально оперативным и комфортным для находящегося в стрессе клиента, — комментирует член Правления — руководитель Блока агентских и офисных продаж Росгосстраха Юлия Шабанова. — Основные сборы по страхованию жилья обеспечивают именно агенты Росгосстраха, которые сегодня могут предложить клиенту наиболее удобный для него формат общения и заключения договора: дистанционно, по телефону или в мессенджере, при личной встрече или только по электронным каналам. По нашему опыту, даже в нынешнюю эпоху поголовной цифровизации человеческое общение и эмпатия многим страхователям очень важны — как и возможность обратиться при наступлении страхового случая за поддержкой к знакомому человеку, а не к чат-боту или голосовому автоответчику. И статистика ЦБ является еще одним подтверждением того, что ставка на человечность и умение разговаривать с клиентами на понятном языке в страховании может быть конкурентным преимуществом".

