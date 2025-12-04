Память и преемственность: в День Неизвестного Солдата Герой России встретился с самарскими ветеранами

В среду, 3 декабря, в День Неизвестного Солдата, когда вся страна склоняет головы в память о тех, кто отдал жизнь за Родину, не вернувшись с поля боя, во Дворце ветеранов Самары состоялось событие особого значения. В рамках патриотической акции "Вахта Героев" и в преддверии Дня Героев Отечества прошла встреча активистов ветеранских организаций области с Героем Российской Федерации, гвардии подполковником ВДВ Александром Черепановым.
Мероприятие с первых минут вышло за рамки формального собрания. Его открыл руководитель Ассоциации ветеранов СВО Денис Михайлин, обратившийся к собравшимся с приветственным словом о ценности памяти, долге перед павшими и силе живого общения поколений защитников Отечества.
Центральным моментом встречи стала торжественная и в то же время душевная церемония награждения. По поручению председателя президиума Самарского областного отделения "Офицеры России" Артура Маливанчука Герой России Александр Черепанов вручил общественные награды — медали "Ветеран боевых действий" участникам второго потока губернаторской программы "Школа героев" Владимиру Харькову и Андрею Растегаеву. Эта награда, полученная из рук человека, совершившего подвиг, приобрела особый вес и стала символом признания их вклада в патриотическую работу.
Владимир Харьков выразил благодарность Герою за высокую оценку. Андрей Растегаев, в свою очередь, поднял одну из ключевых тем современности — вопрос патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи.
Плановый формат "вопрос-ответ" быстро перерос в круглый стол. Генералы, офицеры в отставке, руководители общественных организаций делились своим бесценным опытом, размышляли о вызовах времени и путях передачи традиций служения Отечеству новым поколениям. Звучали не только воспоминания, но и конструктивные предложения по совместной работе.
Завершилось мероприятие общей фотографией на память и единодушным решением: такие прямые, открытые диалоги между Героями, ветеранами разных поколений и активистами крайне важны и своевременны. Они укрепляют связь времен, дают понимание и уверенность.
Александру Черепанову был вручен памятный подарок от самарских ветеранов. Поблагодарив за теплый прием, Герой России пообещал обязательно вернуться в Самару.
Эта встреча в памятный день стала еще одним кирпичиком в фундаменте общего дела. Ассоциация ветеранов СВО, "Офицеры России" и "Боевое Братство" подтвердили готовность и дальше работать плечом к плечу на благо ветеранов, на сохранение исторической правды и на укрепление духа страны.
