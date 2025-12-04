Кассационный суд решил забрать земли у экс-чиновника Евгения Макридина

Шестой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел материалы об изъятии земель у теперь уже бывшего главы Волжского района Евгения Макридина. Участки чиновнику все же не вернут.

Как пояснил адвокат Игорь Струков, пока оглашено только решение, сами материалы суда будут получены позже. Напомним , Волжский районный суд Самарской области еще в 2024 г. удовлетворил иск прокуратуры региона об истребовании у бывшего главы Волжского района Евгения Макридина в пользу Российской Федерации двух незаконно полученных земельных участков. Общая площадь этих земель составляет 2 тыс. кв. м. Они находятся на территории ФГБНУ "Поволжская агролесомелиоративная опытная станция (АГЛОС)".

Прокурор в суде представлял доказательства, что участки выбыли из состава земель сельхозназначения в 2005 г. незаконно. Уголовное дело в отношении экс-главы района о превышении должностных полномочий и служебном подлоге в связи с этой ситуацией прекратили из-за истечения сроков давности.

В апелляционной инстанции решение первого суда об изъятии участков отменили. Но облпрокуратура обжаловала этот вердикт в кассационной инстанции. Там решение апелляции отменили и отправили на новое рассмотрение во вторую инстанцию. В итоге суд в апелляции согласился с прокуратурой: земли должны быть истребованы. Это решение в ноябре 2025 года и устояло в кассации.