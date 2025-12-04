16+
Сюжеты:
Кассационный суд решил забрать земли у экс-чиновника Евгения Макридина Депутат Михаил Матвеев рассказал, что пожертвует РПЦ компенсацию от напавших на него Приговор экс-министру строительства Николаю Плаксину могут пересмотреть 11 декабря Возобновлено судебное следствие о нападении на депутата Госдумы Михаила Матвеева В Самаре осудили бывшую заведующую детсадом 357 Татьяну Андрюшину

Суды Происшествия

Кассационный суд решил забрать земли у экс-чиновника Евгения Макридина

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Шестой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел материалы об изъятии земель у теперь уже бывшего главы Волжского района Евгения Макридина. Участки чиновнику все же не вернут.

Как пояснил адвокат Игорь Струков, пока оглашено только решение, сами материалы суда будут получены позже. Напомним, Волжский районный суд Самарской области еще в 2024 г. удовлетворил иск прокуратуры региона об истребовании у бывшего главы Волжского района Евгения Макридина в пользу Российской Федерации двух незаконно полученных земельных участков. Общая площадь этих земель составляет 2 тыс. кв. м. Они находятся на территории ФГБНУ "Поволжская агролесомелиоративная опытная станция (АГЛОС)".
Прокурор в суде представлял доказательства, что участки выбыли из состава земель сельхозназначения в 2005 г. незаконно. Уголовное дело в отношении экс-главы района о превышении должностных полномочий и служебном подлоге в связи с этой ситуацией прекратили из-за истечения сроков давности.
В апелляционной инстанции решение первого суда об изъятии участков отменили. Но облпрокуратура обжаловала этот вердикт в кассационной инстанции. Там решение апелляции отменили и отправили на новое рассмотрение во вторую инстанцию. В итоге суд в апелляции согласился с прокуратурой: земли должны быть истребованы. Это решение в ноябре 2025 года и устояло в кассации.
Ранее сообщалось о вероятной схеме вывода земель. Предполагалось, что земля была предоставлена в аренду за подписью главы (на тот момент) Волжского района Вячеслава Брызгалова. Известно, что Евгений Макридин также представал перед судом по делу о смерти женщины от нападения собак. ЧП случилось в Южном городе. Оправдательным приговором Макридину был возмущен глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

