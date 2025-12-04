Кассационный суд решил забрать земли у экс-чиновника Евгения Макридина

Шестой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел материалы об изъятии земель у теперь уже бывшего главы Волжского района Евгения Макридина. Участки чиновнику все же не вернут.
Как пояснил адвокат Игорь Струков, пока оглашено только решение, сами материалы суда будут получены позже. Напомним, Волжский районный суд Самарской области еще в 2024 г. удовлетворил иск прокуратуры региона об истребовании у бывшего главы Волжского района Евгения Макридина в пользу Российской Федерации двух незаконно полученных земельных участков. Общая площадь этих земель составляет 2 тыс. кв. м. Они находятся на территории ФГБНУ "Поволжская агролесомелиоративная опытная станция (АГЛОС)".
Прокурор в суде представлял доказательства, что участки выбыли из состава земель сельхозназначения в 2005 г. незаконно. Уголовное дело в отношении экс-главы района о превышении должностных полномочий и служебном подлоге в связи с этой ситуацией прекратили из-за истечения сроков давности.
В апелляционной инстанции решение первого суда об изъятии участков отменили. Но облпрокуратура обжаловала этот вердикт в кассационной инстанции. Там решение апелляции отменили и отправили на новое рассмотрение во вторую инстанцию. В итоге суд в апелляции согласился с прокуратурой: земли должны быть истребованы. Это решение в ноябре 2025 года и устояло в кассации.
Ранее сообщалось о вероятной схеме вывода земель. Предполагалось, что земля была предоставлена в аренду за подписью главы (на тот момент) Волжского района Вячеслава Брызгалова. Известно, что Евгений Макридин также представал перед судом по делу о смерти женщины от нападения собак. ЧП случилось в Южном городе. Оправдательным приговором Макридину был возмущен глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.