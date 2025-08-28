Александр Бастрыкин возмущен оправдательным приговором по делу о смерти женщины от бродячих собак

Председатель СК РФ запросил доклад по уголовному делу о гибели женщины, растерзанной бродячими собаками в Самарской области.
Напомним, в мкр. Южный Город под Самарой 19 мая 2021 г. не менее 18 собак набросились на пенсионерку Зинаиду Смехнову, которая вышла на прогулку. Женщина скончалась в больнице.
Уголовное дело возбудили сначала по статье "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности", затем по статье "Халатность".
В итоге перед судом предстал бывший глава Волжского района Самарской области Евгений Макридин. Следствие считало, что он знал о неоднократно поступавших в администрацию обращений по поводу нападений бездомных собак, не так и не организовал отлов.
10 апреля 2025 г. суд Октябрьского района Самары признал Макридина виновным и назначил полтора года принудительных работ. Приговор обжаловали. 22 августа облсуд вынес оправдательное решение. Родственники погибшей не согласились с таким решением и намерены его обжаловать. Также отмечается, что проблема бродячих собак в Волжском районе до сих пор не решена.
Помимо доклада по уголовному делу, руководитель СК поручил инициировать вопрос о дальнейшем обжаловании судебного решения.
Последние комментарии
