Житель Самарской области пытался подкупить автоинспектора 1,6 тыс. рублей

В Жигулевске суд вынес приговор 49-летнему жителю Ставропольского района области, которого обвиняли в покушении на дачу. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В июле 2025 г. подсудимый мужчину, ехавшего на Lada Vesta остановили сотрудники ДПС на трассе М-5. Автомобилист нарушил правила установки госномеров. Чтобы избежать административного наказания, он попытался передать автоинспектору взятку 1,6 тыс. руб., но полицейский отказался.

В итоге в отношении автомобилиста возбудили уголовное дело. Теперь суд назначил ему штраф 40 тыс. рублей.