Житель Самарской области пытался подкупить автоинспектора 1,6 тыс. рублей

В Жигулевске суд вынес приговор 49-летнему жителю Ставропольского района области, которого обвиняли в покушении на дачу. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В июле 2025 г. подсудимый мужчину, ехавшего на Lada Vesta остановили сотрудники ДПС на трассе М-5. Автомобилист нарушил правила установки госномеров. Чтобы избежать административного наказания, он попытался передать автоинспектору взятку 1,6 тыс. руб., но полицейский отказался.
В итоге в отношении автомобилиста возбудили уголовное дело. Теперь суд назначил ему штраф 40 тыс. рублей.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.