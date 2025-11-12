16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Прокурор запросил от 6,5 до 11 лет напавшим на депутата Матвеева "Смотрящим" в Самарской области вынесут приговор в декабре Экс-глава банка "Спутник" получил четыре года лишения свободы Суд продолжил допрос свидетелей по делу экс-главы ГУ МЧС Олега Бойко 11 человек, пытавшиеся сбыть героин в Самаре, получили сроки

Суды Происшествия

Прокурор запросил от 6,5 до 11 лет напавшим на депутата Матвеева

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 67
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Промышленный районный суд Самары перешел к прениям по делу о покушении на депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева, государственный обвинитель запросил для фигурантов до 11 лет заключения, сообщает interfax-russia.ru со ссылкой на правоохранительные органы.

"Одному (обвиняемому — ИФ) — 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии (поскольку несовершеннолетний), Мусорову — 9,5 года и Бохирову — 11 лет в колонии строгого режима и с ограничением свободы сроком на 1 год", — уточнил собеседник агентства.

Напомним, вечером 18 июля 2024 г. на 9-й просеке Михаил Матвеев и его водитель пытались остановить трех мигрантов, которые, по их словам, нападали на прохожих. В ответ молодые люди ударили Матвеева по голове.

По факту происшествия было возбуждено дело о хулиганстве. Впоследствии председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия фигурантов на более тяжкую статью — покушение на убийство.

На данный момент Бохирову вменяют ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), п. п. "б, д, з" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ч. 3 ст. 30, п. п. "а, б, ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц, из хулиганских побуждений). Мусуров обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ч. 3 ст. 30, п. п. "а, б, ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Несовершеннолетнему обвиняемому инкриминируется п. "а" ч. 1 и ч. 2 ст. 213 (хулиганство), а также ч. 3 ст. 30, п. п. "а, б, ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ.

На заседании 30 июля Бохиров и Мусоров частично согласились с предъявленными обвинениями, несовершеннолетний фигурант вину не признал.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30