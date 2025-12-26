16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Директор тольяттинской фирмы, сокрывший 8 млн руб. налогов, отделался штрафом Экс-чиновницу ТУ Росимущества Алию Ишмуратову оправдал суд Жителю Кошкинского района дали условный срок за незаконное хранение конопли и поджог Судьбу экс-министра строительства Николая Плаксина будут решать в 2026 году Экс-депутата Алексея Лудцева оправдали по делу о хищении муниципальных денег

Суды Происшествия

Директор тольяттинской фирмы, сокрывший 8 млн руб. налогов, отделался штрафом

ТОЛЬЯТТИ. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 69
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти вынесли приговор директору ООО "ЭКО-РЕСУРС", которого обвиняли в сокрытии 8 млн руб. налогов (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ), сообщает прокуратура Автозаводского района.

Судом установлено, что 14 августа 2023 г. налоговым органом принято решение о принудительном взыскании с ООО "ЭКО-РЕСУРС" свыше 4 млн руб. налогов, которое в установленные сроки не исполнено.   

На основании указанного решения в целях обеспечения принудительного взыскания операции по расчетному счету налогоплательщика были приостановлены. В нарушение установленных ограничений, минуя расчетные счета ООО "ЭКО-РЕСУРС", исполнительный директор общества разработал преступную схему, согласно которой расходовал безналичные средства общества через расчетные счета третьих лиц. Имея реальную возможность  погашения образованной задолженности по налогам и сборам, по состоянию на 7 мая 2024 г. осужденный сокрыл в общей сумме свыше 8 млн руб., то есть в крупном размере, чем уклонился от оплаты выставленных инкассовых поручений в адрес ООО "ЭКО-РЕСУРС". 

Суд принял во внимание смягчающие наказание обстоятельства, полное признание вины и назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб. в доход государства.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4