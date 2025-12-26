Директор тольяттинской фирмы, сокрывший 8 млн руб. налогов, отделался штрафом

В Тольятти вынесли приговор директору ООО "ЭКО-РЕСУРС", которого обвиняли в сокрытии 8 млн руб. налогов (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ), сообщает прокуратура Автозаводского района.

Судом установлено, что 14 августа 2023 г. налоговым органом принято решение о принудительном взыскании с ООО "ЭКО-РЕСУРС" свыше 4 млн руб. налогов, которое в установленные сроки не исполнено.

На основании указанного решения в целях обеспечения принудительного взыскания операции по расчетному счету налогоплательщика были приостановлены. В нарушение установленных ограничений, минуя расчетные счета ООО "ЭКО-РЕСУРС", исполнительный директор общества разработал преступную схему, согласно которой расходовал безналичные средства общества через расчетные счета третьих лиц. Имея реальную возможность погашения образованной задолженности по налогам и сборам, по состоянию на 7 мая 2024 г. осужденный сокрыл в общей сумме свыше 8 млн руб., то есть в крупном размере, чем уклонился от оплаты выставленных инкассовых поручений в адрес ООО "ЭКО-РЕСУРС".

Суд принял во внимание смягчающие наказание обстоятельства, полное признание вины и назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб. в доход государства.