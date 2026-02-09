16+
Суды Происшествия

Экс-директора УК из Самарской области осудили за махинации на 17 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Ставропольский районный суд Самарской области вынес приговор бывшему руководителю управляющей компании, которого обвиняли в махинациях с платой за ЖКУ. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Дело в том, что с 2020 по 2023 г. жильцы многоквартирных домов с. Подстепки отправляли УК ООО "Конкорд" оплату за коммунальные услуги. Однако директор организации не переводил эти деньги ресурсоснабжающим организациям. Общая сумма ущерба составила более 17 млн рублей.

Мужчину признали виновным по п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба в особо крупном размере путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения"). Суд назначил ему два года лишения свободы в колонии-поселении. Также он должен будет возместить ущерб.

