Экс-директора УК из Самарской области осудили за махинации на 17 млн рублей

Ставропольский районный суд Самарской области вынес приговор бывшему руководителю управляющей компании, которого обвиняли в махинациях с платой за ЖКУ. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Дело в том, что с 2020 по 2023 г. жильцы многоквартирных домов с. Подстепки отправляли УК ООО "Конкорд" оплату за коммунальные услуги. Однако директор организации не переводил эти деньги ресурсоснабжающим организациям. Общая сумма ущерба составила более 17 млн рублей.
Мужчину признали виновным по п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба в особо крупном размере путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения"). Суд назначил ему два года лишения свободы в колонии-поселении. Также он должен будет возместить ущерб.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.