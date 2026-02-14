В Самарской области вынесли приговор экс-директору центра соцпомощи, обвиняемой в мошенничестве

В Самарской области бывший директор ГКУ СО "Центр социальной помощи семье и детям Восточного округа" и ее супруг признаны виновными в мошенничестве. Обэ том сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Напомним, в августе 2025 г. прокуратура Отрадного утвердила обвинительное заключение по уголовному делу директора ГКУ СО "Центр социальной помощи семье и детям Восточного округа" и ее супруга. Жителям с. Кинель-Черкассы вменяли в вину мошенничество.

По версии следствия, с июня 2019 г. по февраль 2022 г. руководительница центра трудоустроила мужа на должность социального педагога. Однако фактически мужчина не работал. Позже мужчина помог супруге фиктивно устроить на работу своего знакомого, зарплату которого обвиняемые забирали себе. Сумма ущерба, причиненного государству, составила более 4 млн рублей.

В зависимости от роли и степени участия каждого, супруги были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

"Приговором суда осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет 6 месяцев до 4 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — отмечается в сообщении.