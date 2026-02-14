16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области вынесли приговор экс-директору центра соцпомощи, обвиняемой в мошенничестве Семь лет колонии-поселения получил водитель из Самарской области за смертельное ДТП Водитель, въехавший на горящей машине в АЗС, признался в употреблении наркотиков Людмила Тархова не смогла снизить наказание через суд Самарчанку оштрафовали на полмиллиона рублей за ложное сообщение о теракте в самолете

Суды Происшествия

В Самарской области вынесли приговор экс-директору центра соцпомощи, обвиняемой в мошенничестве

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 15
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области бывший директор ГКУ СО "Центр социальной помощи семье и детям Восточного округа" и ее супруг признаны виновными в мошенничестве. Обэ том сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Напомним, в августе 2025 г. прокуратура Отрадного утвердила обвинительное заключение по уголовному делу директора ГКУ СО "Центр социальной помощи семье и детям Восточного округа" и ее супруга. Жителям с. Кинель-Черкассы вменяли в вину мошенничество. 

По версии следствия, с июня 2019 г. по февраль 2022 г. руководительница центра трудоустроила мужа на должность социального педагога. Однако фактически мужчина не работал. Позже мужчина помог супруге фиктивно устроить на работу своего знакомого, зарплату которого обвиняемые забирали себе. Сумма ущерба, причиненного государству, составила более 4 млн рублей.

В зависимости от роли и степени участия каждого, супруги были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

"Приговором суда осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет 6 месяцев до 4 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — отмечается в сообщении.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1