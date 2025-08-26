Экс-директора центра соцпомощи из Самарской области будут судить за мошенничества

Прокуратура Отрадного утвердила обвинительное заключение по уголовному делу директора ГКУ СО "Центр социальной помощи семье и детям Восточного округа" и ее супруга. Жителям с. Кинель-Черкассы вменяют мошенничества. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, с июня 2019 г. по февраль 2022 г. руководительница центра трудоустроила мужа на должность социального педагога. Однако фактически мужчина не работал. Позже мужчина помог супруге фиктивно устроить на работу своего знакомого, зарплату которого обвиняемые забирали себе. Сумма ущерба, причиненного государству, составила более 4 млн рублей.

Уголовное дело супругов направлено в суд. Дело знакомого обвиняемых уже находится в Отрадненском городском суде.