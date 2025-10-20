Самарчанка отдала мошенникам 300 тыс. рублей

В Самаре мошенники убедили 75-летнюю женщину отдать им 300 тыс. руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудниками полиции установлено, что женщине поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и убедил ее, что обязательно нужно проверить деньги на подлинность и декларировать свои доходы с целью недопущения финансирования ВСУ и для сохранности денежных средств необходимо срочно передать их курьеру. Пострадавшая выполнила все требования злоумышленника и передала неизвестному мужчине наличные деньги у подъезда своего дома.

Злоумышленник перестал выходить на связь, после чего женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.