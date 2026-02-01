Сызранец, отсидевший за нетрезвое вождение, предстанет перед судом по аналогичной статье

В Сызрани в ноябре прошлого года ночью, при патрулировании ул. Котовского, сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов автомобиль ВАЗ-21093.
В ходе процедуры стало очевидно, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он был отстранен от управления транспортным средством. Медицинское освидетельствование мужчина проводить не захотел.
В отделе полиции выяснилось, что ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Он уже был лишен свободы на срок 8 месяцев, а также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года.
Отбыв наказание, через некоторое время вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом виде. Он признался полицейским, что выпил пива и решил съездить за добавкой на автомобиле супруги, которая работала в ночную смену и не знала о его намерениях.
Мужчина осознавал, что поступает неправильно, но надеялся, что в столь позднее время его проступок останется незамеченным.
Учитывая повторность правонарушения, следственным управлением МУ МВД России "Сызранское" 33-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).
В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в суд для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.