Сызранец, отсидевший за нетрезвое вождение, предстанет перед судом по аналогичной статье

В Сызрани в ноябре прошлого года ночью, при патрулировании ул. Котовского, сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов автомобиль ВАЗ-21093.

В ходе процедуры стало очевидно, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он был отстранен от управления транспортным средством. Медицинское освидетельствование мужчина проводить не захотел.

В отделе полиции выяснилось, что ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Он уже был лишен свободы на срок 8 месяцев, а также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года.

Отбыв наказание, через некоторое время вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом виде. Он признался полицейским, что выпил пива и решил съездить за добавкой на автомобиле супруги, которая работала в ночную смену и не знала о его намерениях.

Мужчина осознавал, что поступает неправильно, но надеялся, что в столь позднее время его проступок останется незамеченным.

Учитывая повторность правонарушения, следственным управлением МУ МВД России "Сызранское" 33-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в суд для рассмотрения по существу.