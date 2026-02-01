16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сызранец, отсидевший за нетрезвое вождение, предстанет перед судом по аналогичной статье Житель Тольятти отдал сбережения своего отца аферистам Следком предъявил обвинение экс-главе Федерации бокса Самарской области Андрею Королеву Полиция Тольятти задержала мужчину, объявленного в федеральный розыск за кражу Житель Борского района попался на схему мошенников "Ваш родственник попал в ДТП" и лишился 100 тысяч

Преступления Происшествия

Сызранец, отсидевший за нетрезвое вождение, предстанет перед судом по аналогичной статье

СЫЗРАНЬ. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Сызрани в ноябре прошлого года ночью, при патрулировании ул. Котовского, сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов автомобиль ВАЗ-21093.

В ходе процедуры стало очевидно, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он был отстранен от управления транспортным средством. Медицинское освидетельствование мужчина проводить не захотел.

В отделе полиции выяснилось, что ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Он уже был лишен свободы на срок 8 месяцев, а также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года.

Отбыв наказание, через некоторое время вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом виде. Он признался полицейским, что выпил пива и решил съездить за добавкой на автомобиле супруги, которая работала в ночную смену и не знала о его намерениях.

Мужчина осознавал, что поступает неправильно, но надеялся, что в столь позднее время его проступок останется незамеченным.

Учитывая повторность правонарушения, следственным управлением МУ МВД России "Сызранское" 33-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в суд для рассмотрения по существу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1