В Самарской области задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере

Сотрудники Госавтоинспекции задержали 35‑летнего жителя Тольятти по подозрению в покушении на сбыт наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Во время патрулирования в с. Васильевка сотрудники полиции остановили автомобиль Lada Kalina. После проверки документов мужчина, ранее судимый за кражи и мошенничество, признался, что перевозит запрещённые вещества. Сотрудники ГАИ передали мужчину следственно‑оперативной группе.

В ходе проверки у гражданина изъяли свертки, в которых находился мефедрон массой свыше 94,8 г.

Следственный отдел ОМВД России по Ставропольскому району возбудил дело по статье покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере.

Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.