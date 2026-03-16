В Волжском районе возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере

Следственный отдел ОМВД России Волжского района возбудил уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В феврале текущего года в пгт. Стройкерамика оперуполномоченные задержали 41- летнюю, ранее уже неоднократно судимую, жительницу Самары. При проверке документов задержанная призналась, что имеет при себе запрещённое вещество, и выдала полицейским полиэтиленовый свёрток с порошкообразным содержимым.

Впоследствии экспертиза подтвердила, что в свёртке находился синтетический наркотик общей массой свыше 92 г, что квалифицируется как особо крупный размер. Женщина сообщила, что приобрела наркотическое средство через интернет с целью дальнейшего незаконного сбыта.

По ходатайству следствия суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу. За отказ пройти медицинское освидетельствование суд назначил самарчанке штраф в размере 4000 руб.

В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается.