В суд направят громкое дело финдирекора "АРК" о взятке силовикам

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении финансового директора организации о даче взятки в особо крупном размере. Два млн рублей женщина хотела передать сотруднику ФСБ за отсутствие проблем у фирмы.

Как рассказали в СУ СКР по Самарской области, по версии следствия, 10 ноября 2025 г. свидетельница по уголовному делу о мошенничестве отдала оперативнику 770 тыс. руб. как первую часть взятки в 2 млн. Сотрудник правоохранительных органов в этот момент действовал в рамках оперативного эксперимента. А вот женщину задержали.

"Фигурантка, являясь финансовым директором организации, надеялась таким образом скрыть документацию от сотрудников правоохранительных органов и избежать ответственности за мошенничество при поставке медицинского оборудования по завышенной цене", — считают в СУ СКР по Самарской области.

В рамках расследования на имущество подозреваемой наложили арест на сумму более 60 млн рублей. По информации Волга Ньюс, речь идет про Татьяну Голудину. Она была финансовым директором ООО "АРК". Эта фирма занималась поставками медицинского оборудования.

В открытых источниках можно найти и информацию о контракте с ГКУ "Самарафармация". К последнему учреждению тоже ранее возникали вопросы правоохранителей. Также, согласно открытым источникам, ранее учредителем "АРК" значился Владислав Романов. Последний долгое время возглавлял ТФОМС Самарской области и сейчас объявлен в розыск. Недавно стало известно, что ущерб от махинаций в ТФОМС оценили в 100 млн рублей.