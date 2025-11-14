Финдиректора "АРК" задержали за взятку в ФСБ

Сотрудники СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере"). Предполагается, что подозреваемая могла пытаться подкупить оперативников. Уголовное дело возбудили по материалам УФСБ по Самарской области.

Как рассказали в СУ СКР по Самарской области, предполагается, что 10 ноября подозреваемая, являвшаяся свидетелем по уголовному делу о мошенничестве, передала сотруднику регионального ФСБ, действовавшему в рамках оперативного эксперимента, более 770 тыс. рублей. По имеющимся данным, эта сумма могла быть первой частью взятки. Всего же женщина могла планировать передать 2 млн рублей.

"Фигурантка, являясь финансовым директором организации, надеялась таким образом скрыть документацию от правоохранительных органов и избежать ответственности за мошенничество при поставке медицинского оборудования по завышенной цене", - считают в Следственном комитете.

Подозреваемую уже заключили под стражу на период расследования. Также наложен арест на имущество фигурантки на общую сумму более 50 млн руб. - для обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий.

По данным Волга Ньюс, подозрения пали на женщину по фамилии Голудина. Она была финансовым директором ООО "АРК". Эта фирма занималась поставками медицинского оборудования. В открытых источниках можно найти и информацию о контракте с ГКУ "Самарафармация". К последнему учреждению тоже ранее возникали вопросы правоохранителей. Также согласно открытым источникам, ранее учредителем "АРК" значился Владислав Романов. Сейчас он возглавляет Территориальный фонд медицинского страхования (ТФОМС). Журналист Волга Ньюс на этой неделе несколько дней пытался дозвониться ему, но он не отвечал на звонки. Известно, что последний доклад ТФОМС вызвал вопросы в областном правительстве.