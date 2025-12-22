В Самарской области разбираются в стрельбе у въезда на базу отдыха "Калинка"

ЧП произошло еще в 2024 году. Мужчина по фамилии Самчелеев и его оппонент встретились по инициативе последнего. Они должны были обсудить последствия ДТП, в которое попали тесть Самчелеева и знакомого его оппонента.

Судя по материалам следствия, на встрече произошла ссора. В результате Самчелеев выстрелил из травматического пистолета МР-79-9ТМ в направлении ног обидчика. Позже у того диагностировали огнестрельное ранение верхней трети левого голени с повреждением мягких тканей, которое по признаку длительного расстройства здоровья (свыше 3-х недель) причинило вред здоровью средней тяжести. Сам Самчелеев утверждал, что испугался, что его могут побить. В ногу, мол, попасть не хотел — стрелял в землю. Дело уже было направили в суд, но возникли вопросы по поводу характера раны потерпевшего. В результате сейчас материалы возвращены прокурору для устранения противоречий.