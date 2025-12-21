В Волжском районе поймали закладчика с крупной партией наркотиков

В Волжском районе в суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя, которого подозревают в причастности к продаже запрещенных веществ, передает ГУ МВД по Самарской области.

В сентябре в полицию Волжского района поступила оперативная информация о том, что 36-летний ранее не судимый местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. Мужчину удалось задержать в лесном массиве. В его автомобиле нашли 5 свертков с порошком. Подозреваемый пояснил, что уже некоторое время работает курьером-закладчиком. Товар и указания получает при помощи приложения в одном из мессенджеров. Дома у мужчины во время обыска также нашли коробку, где находились электронные весы, полимерные зип-пакеты и пакет с порошком.

В мобильном задержанного оказались фотографии с локациями, куда следовало разложить наркотики. Правоохранители изъяли с осмотренных участков свертки.

Все изъятое было направлено на экспертизу, где выяснилось, что белый порошок — это метадон (фенадон, долофин) общей массой более 100 граммов, что относится к особо крупному размеру.

В настоящее время фигуранту, которому судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, вручена копия обвинительного заключения. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.