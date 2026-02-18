В Самаре возбуждено дело по факту схода наледи с крыши дома на мужчину

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту схода наледи с крыши многоквартирного дома, в результате которого пострадал мужчина, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По информации ведомства, ЧП произошло 16 февраля в Кировском районе. В настоящее время потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь.

По данному факту территориальным следственным отделом СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий ему предшествующих.