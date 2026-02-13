Стало известно, за что арестовали начальника УФИЦ ФКУ ИК-29 в Тольятти

По информации регионального УФСИН, начальника участка, функционирующего как исправительный центр при ИК-29, задержали сотрудники собственной безопасности совместно с ФСБ.

По версии правоохранителей, сотрудник исправительного учреждения получил от К. топливо общей стоимостью более 307 тыс. рублей. За это подозреваемый по просьбе "дарителя" систематически оказывал давление на осужденных в исправительном центре, чтобы принадлежащая К. организация получала выгоду.

Напомним, сотрудника УФСИН подозревают в получении крупной взятки (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ) и отправили под стражу до 4 апреля.