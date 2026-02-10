Тольяттинская пенсионерка передала 700 тысяч рублей посыльному от мошенников

В Тольятти жертвой мошенников стала 79-летняя местная жительница, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. Пожилая женщина сообщила, что, будучи уверенной в необходимости спасти от мошенников имеющиеся деньги, она передала неизвестным 700 тысяч рублей.

Полицейские установили: в конце января жительнице Самарской области позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов, который сообщил, что мошенники завладели информацией о хранящихся у нее дома денежных средствах и намериваются под благовидным предлогом похитить их.

Чтобы "обезопасить" сбережения, жертве внушили необходимость передать их "для сохранения на безопасном счете". По указанию незнакомцев женщина отдала все имеющиеся дома деньги курьеру. Через несколько дней она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. По заявлению потерпевшей возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".