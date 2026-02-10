Тольяттинская пенсионерка передала 700 тысяч рублей посыльному от мошенников

В Тольятти жертвой мошенников стала 79-летняя местная жительница, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. Пожилая женщина сообщила, что, будучи уверенной в необходимости спасти от мошенников имеющиеся деньги, она передала неизвестным 700 тысяч рублей.
Полицейские установили: в конце января жительнице Самарской области позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов, который сообщил, что мошенники завладели информацией о хранящихся у нее дома денежных средствах и намериваются под благовидным предлогом похитить их.
Чтобы "обезопасить" сбережения, жертве внушили необходимость передать их "для сохранения на безопасном счете". По указанию незнакомцев женщина отдала все имеющиеся дома деньги курьеру. Через несколько дней она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. По заявлению потерпевшей возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
Последние комментарии
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.