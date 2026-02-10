16+
Суды Происшествия

В Самаре "вежливого" грабителя приговорили к двум годам заключения

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Ранее в полицию Советского района Самары обратилась 46-летняя сотрудница фотосалона, которая сообщила, что неизвестный похитил ее мобильник, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Женщина находилась на рабочем месте и обслуживала клиента, а мобильник в это время лежал на столешнице рабочего стола. Еще один посетитель, мужчина, ожидал очереди, присев на стул, но спустя некоторое время резко поднялся, извинился перед ней, схватил телефон и выбежал из помещения.

Женщина побежала за злоумышленником, требуя вернуть похищенное. Она преследовала мужчину вдоль ряда павильонов, но догнать не смогла.

Происходящее попало на камеры видеонаблюдения, установленные в помещении и на улице. Изучив записи, полиция опознала и в тот же день задержала безработного, ранее судимого за имущественные преступления 30-летнего самарца.

Задержанный добровольно вернул похищенное и признался, что планировал оставить телефон себе.

На него возбудили уголовное дело по статье "Грабеж". Отмечается, что, несмотря на проявленную перед совершением преступления "вежливость", злоумышленника привлекли к установленной законом ответственности.

"С учетом всех обстоятельств, в том числе назначенного ранее и не отбытого наказания за совершенный в Жигулевске грабеж, местный житель приговорен к лишению свободы на срок 2 года 2 месяца в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", — отмечается в сообщении.

