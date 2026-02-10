В Самаре "вежливого" грабителя приговорили к двум годам заключения

Ранее в полицию Советского района Самары обратилась 46-летняя сотрудница фотосалона, которая сообщила, что неизвестный похитил ее мобильник, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Женщина находилась на рабочем месте и обслуживала клиента, а мобильник в это время лежал на столешнице рабочего стола. Еще один посетитель, мужчина, ожидал очереди, присев на стул, но спустя некоторое время резко поднялся, извинился перед ней, схватил телефон и выбежал из помещения.
Женщина побежала за злоумышленником, требуя вернуть похищенное. Она преследовала мужчину вдоль ряда павильонов, но догнать не смогла.
Происходящее попало на камеры видеонаблюдения, установленные в помещении и на улице. Изучив записи, полиция опознала и в тот же день задержала безработного, ранее судимого за имущественные преступления 30-летнего самарца.
Задержанный добровольно вернул похищенное и признался, что планировал оставить телефон себе.
На него возбудили уголовное дело по статье "Грабеж". Отмечается, что, несмотря на проявленную перед совершением преступления "вежливость", злоумышленника привлекли к установленной законом ответственности.
"С учетом всех обстоятельств, в том числе назначенного ранее и не отбытого наказания за совершенный в Жигулевске грабеж, местный житель приговорен к лишению свободы на срок 2 года 2 месяца в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.