Мошенники лишили бдительную пенсионерку из Самары 2 миллионов рублей

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, 63-летней жительнице Самары позвонил неизвестный, представившийся работником банковского учреждения и предложил ей "сохранить" сбережения. Не поверив неизвестному, женщина положила телефонную трубку.
Спустя время женщине вновь позвонили. На этот раз звонившим оказался якобы сотрудник правоохранительных органов. Он пояснил, что счетами женщины завладели злоумышленники, а чтобы обезопасить сбережения, ей необходимо осуществить переводы денежных средств на "безопасные счета". Следуя инструкции, женщина лишилась 2 млн рублей. Пострадавшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.
