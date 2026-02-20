Пожилой самарец плеснул оппоненту в лицо уксусом, а затем зарезал его и ушел домой

Во вторник, 17 февраля, в полицию Кировского района Самары поступило сообщение об убийстве, совершенном возле одного из домов на проспекте Карла Маркса, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

На месте правоохранители обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Погибшим оказался 52-летний предприниматель.

Полиция изучила записи с камер видеонаблюдения и опросила знакомых погибшего. Оказалось, что убить мужчину мог ранее не судимый 59-летний самарец. Его задержали возле одного из домов Кировского района, а затем в указанном им месте изъяли нож — предполагаемое орудие преступления.

Со слов задержанного, причиной конфликта между ним и погибшим стал спор из-за женщины. Во время последней встречи, не сдержав эмоций, он плеснул уксусом в лицо сопернику, а затем нанес ему несколько ножевых ранений и ушел домой.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Сейчас он заключен под стражу.