Самарские синоптики рассказали о погоде на масленичные гуляния

В Приволжском УГМС сообщили, какой погоды ожидать жителям Самарской области в ближайшие несколько дней. По данным синоптиков, резких перепадов температур не ожидается, но возможен снег.

В пятницу, 20 февраля, в Самаре будет облачно и снежно. Ветер юго-восточный, юго-западный, 8-13 метров в секунду. Температура воздуха составит -4...-6 °C.

21 февраля в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, 7...12 м/с. Температура воздуха в ночные часы -10...-15 °C, в дневные -5...-10 °C.

В воскресенье, 22 числа, в Самарской области сохранится облачная погода, местами возможен небольшой снег. Ветер западный, 7...12 м/с. Температура воздуха ночью -12...-17 °C, днем -5...-10 °C.

В понедельник, 23 числа, по-прежнему будет облачно, но осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 8...13 м/с. Столбик термометра ночью опустится до -14...-19 °C, днем воздух "прогреется" до -5...-10 °C.