Экология Общество

В Пестравском районе продолжается капитальный ремонт переливной плотины на реке "Большой Иргиз"

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Работы начались в 2025 г. и ведутся в рамках госпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области" для обеспечения защищенности населения, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод. Ранее гидротехническое сооружение протяженностью 120 м находилось в неудовлетворительном состоянии.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области

Подрядная организация уже выполнила значительный объем работ: завершен демонтаж остатков конструкций разрушенного участка переливной плотины и отводящего канала, восстановлены разрушенные части тела плотины и канала. Кроме того, специалисты провели работы по заполнению пустот двухкомпонентным полиуретановым составом методом инъектирования для усиления конструкции. На данный момент завершено бетонирование плит крепления и упора переходной зоны отводящего канала. Все строительные мероприятия проводятся под защитой временных перемычек, что обеспечивает безопасность и технологичность процесса.

"Работы идут в графике. Наша главная задача — стабилизировать плотину до начала весеннего паводка. Полное завершение капитального ремонта запланировано на конец ноября 2026 года", — прокомментировал врио министра природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

Плотина играет ключевую роль в поддержании необходимого уровня воды, от которого зависит качество жизни и безопасность порядка 6 тыс. жителей сел Пестравка и Высокое.

После приемки выполненных работ сооружение, которое ранее числилось бесхозяйным, будет передано на баланс Пестравского района. Это позволит в дальнейшем обслуживать объект и своевременно проводить необходимые регламентные работы, в том числе при поддержке областного бюджета.

Также в 2026 г. по госпрограмме Самарской области для предотвращения негативного воздействия вод планирует капитальный ремонт плотины в Сергиевском районе и строительство новой плотины на реке Большой Иргиз в Большеглушицком районе. Для улучшения санитарно-экологического состояния водных объектов запланирована расчистка двух прудов и озера в Шигонском, Исаклинском и Нефтегорском районах, а также продолжение расчистки реки Сызранка по национальному проекту "Экологическое благополучие".

Гид потребителя

