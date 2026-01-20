16+
Сюжеты:
Эконадзор минприроды Самарской области подвел итоги работы за 2025 год Авито отметили места, где самарцы могут сдать ёлки на переработку В 2026 году в Самарской области проведут работы по семи объектам для экологической реабилитации акваторий и защиты от подтоплений В минприроды Самарской области прокомментировали ситуацию с очередями на полигоне "Водино" Жители вновь проиграли суд против комплексной застройки Сухой Самарки

Экология Общество

Эконадзор минприроды Самарской области подвел итоги работы за 2025 год

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
По итогам 2025 года государственный экологический надзор минприроды Самарской области рассмотрел 810 дел об административных правонарушениях, что в 2,5 раза превышает показатели 2024 года. Общая сумма наложенных штрафов выросла в 4 раза и составила 3,9 млн рублей. Дела поступают из прокуратуры, полиции, муниципалитетов — последние работают по переданным полномочиям, и анализ их деятельности в 2025 году будет подготовлен министерством в феврале.

"Рост статистики по делам — это не только следствие усиления контрольной деятельности, но и результат системной работы по совершенствованию правоприменительной практики и межведомственного взаимодействия. Наша основная цель — не просто наказать нарушителя, а побудить к соблюдению природоохранного законодательства, что является залогом сохранения благоприятной среды для региона", — отметил врио министра природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

Большинство дел — 541 — было возбуждено за нарушения в области обращения с отходами. Среди других: нарушения при внесении платы за негативное воздействие на окружающую среду, нарушение общих экологических требований, нарушение режима особо охраняемых природных территорий регионального значения, нарушения водного законодательства и законодательства о недрах и другие.

Также в течение года экологическими инспекторами минприроды региона было проведено 149 плановых и внеплановых проверок, включая мероприятия по геологическому контролю, надзору на ООПТ и патрулированию ЛЭП на орнитологически значимых территориях. Особое внимание уделялось охране памятников природы: по итогам обследований ООПТ составлен 21 протокол по ст. 8.39 КоАП РФ, все виновные лица привлечены к ответственности.

В качестве превентивной меры вынесено 203 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан.
Активно велась работа по взысканию ущерба, причиненного окружающей среде. По фактам нелицензионного пользования недрами на участках "Михайловский-2" и "Волчеямский" материалы направлены в природоохранную прокуратуру, которая обратилась в суд с исками на общую сумму порядка 4,9 млн рублей. Кроме того, за загрязнение территории памятника природы "Древостой дуба" в суде находится иск прокуратуры к ресурсоснабжающей организации на сумму 1,4 млн рублей.

