Ученые выявили дефицит деревьев в Самаре

В Самаре не хватает зеленых насаждений общего пользования. Об этом в среду, 17 декабря, в рамках стратегической сессии, посвященной разработке единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования, заявила заместитель директора по вопросам экономики градостроительства ООО "Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства" (НИИ ПГ) Ольга Друзина.

"Природно-рекреационный каркас Самары сложился. Есть особо охраняемые природные территории федерального и регионального значения. Складывается лесопарковый зеленый пояс. Есть городские леса, значительное количество островов. Но в городе мало зеленых насаждений общего пользования. По тем данным, что нам предоставили, их всего лишь 363 га, то есть только по 3,5 кв. метра на человека при нормативе в 16. Таким образом, число зеленых насаждений нужно увеличить в 4,5 раза", — отметила Ольга Друзина.

По ее словам, такие показатели говорят о том, что в Самаре не выполняется запрос населения на зеленые общественные пространства под открытым небом с разнообразной средой. Обустройство таких объектов планируется учесть в едином документе.

На нехватку деревьев в Самаре неоднократно указывали и жители Самары. Поэтому практически каждая вырубка вызывает общественный резонанс. Власти объясняют, что убирают больные и аварийные деревья, а на их месте высадят новые. Также мэрия разрабатывает концепцию комплексного озеленения Самары, акцент в которой делается на многолетних растениях.