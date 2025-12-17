"Лидеры России" создают кадровый резерв для реализации национальных проектов

Управленцы из числа выпускников конкурса "Лидеры России" президентской платформы "Россия - страна возможностей" занимают ответственные должности в федеральных органах исполнительной власти. Об этом рассказали победители и финалисты конкурса прошлых сезонов. Они отметили, что сразу после конкурса началось их повышение на государственной службе, а также призвали будущих участников создавать команды и регистрироваться на шестой сезон конкурса "Лидеры России. Команда". Подать заявку можно до 29 декабря 2025 г. на сайте Лидерыроссии.рф.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, победившая в третьем сезоне "Лидеров России", признает, что конкурс сыграл важнейшую роль в ее жизни. "Мне была предложена должность сенатора Совета Федерации, я вошла в состав комитета по социальной политике Совета Федерации. А после окончания президентского кадрового резерва - следующее предложение от главы государства Владимира Владимировича Путина - должность уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка. Участие в конкурсе дало мне сеть контактов, которые до сих пор помогают и мне, и моей команде без проволочек решать различные вопросы в сфере защиты детства", - рассказала Мария Львова-Белова.

По ее словам, в рамках конкурса особое внимание уделяется командной работе. И это очень полезно для участников, ведь одна из задач лидера - становиться вдохновителем, стратегом и организатором, который объединяет разнообразные таланты и ресурсы, направляя их на общее благо. "Когда я участвовала в конкурсе "Лидеры России", уже возглавляла АНО "Квартал Луи". Мы помогали детям‑сиротам, выпускникам интернатов и молодым людям с инвалидностью: создавали инфраструктурные проекты, чтобы ребята могли после 18 лет жить самостоятельно, учиться и работать. Со мной была надежная команда - мы вместе развивались как профессионалы, творили историю нашего центра. Многие знания применила тогда и применяю сейчас", - добавила лидер. Мария Львова-Белова желает участникам шестого сезона конкурса получить новые знания и навыки, которые дают совершенно другой уровень компетентности: "Стараться, впитывать новую информацию, опыт, знания, верить в себя и свои силы, слушать сердце и не бояться сложных задач. Пусть конкурс откроет новые возможности!"

После победы во втором сезоне конкурса Константин Михайлик был назначен на должность заместителя генерального директора ПАО "Россети" по операционной деятельности, через год перешел на позицию заместителя генерального директора по цифровой трансформации ПАО "Российские сети". В 2021 г. был назначен на должность заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Он подчеркнул, что в новом сезоне упор сделан именно на управленческие команды: "Сегодня все больше проявляется необходимость формирования разнопрофильных команд, когда люди обладают различными взатимодополнянмыми компетенциями. Чтобы команда работала максимально эффективно, люди должны быть определенного склада характера, понимать друг друга с полуслова. И, конечно, я надеюсь, что новый сезон конкурса позволит именно такие команды и сформировать, которые уже по принципу взаимодополняемости смогут решать самые сложные задачи".

Новым участникам конкурса Константин Михайлик желает успешно выступить. "Хочу пожелать того же, что и всем нам ранее. Это выступить успешно, не позволять эмоциям брать верх. И по итогам конкурса сохранить то трепетное чувство команды, единения, братства, которое возникает за столами", - заключил Константин Михайлик.

Финалист второго сезона, заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Михаил Попов считает конкурс "Лидеры России" одним из важнейших кадровых проектов, инициированных президентом Российской Федерации. Все его участники - одна большая команда. "В моей жизни конкурс сыграл ключевую роль. После него изменился трек моего развития. Я изменил судьбу, карьеру и нашел новый смысл в служении. Участникам конкурса я хотел бы пожелать успехов, честной конкуренции, веры в собственные силы и понимания, что этот опыт обязательно подарит вам новых друзей, новые профессиональные вызовы и задачи", - пожелал лидер.

Качественно изменили свою профессиональную траекторию участники и победители конкурса "Лидеры России" из Самарской области. Победитель конкурса "Лидеры России" по треку "Наука" Марк Шлеенков с 2024 г. возглавляет министерство науки и высшего образования Самарской области.

"Конкурс "Лидеры России" стал мощным катализатором моего профессионального роста и позволил перейти на новый уровень ответственности. Благодаря этому проекту молодые специалисты получают уникальную возможность проявить себя, развить лидерские качества и стать частью команды, формирующей будущее нашего региона. Я призываю всех активных и целеустремленных профессионалов присоединиться к конкурсу и пройти путь к своему профессиональному успеху вместе с нами", - заявил врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

Анна Старкова, победительница пятого сезона, переехала из Тольятти в Москву, где приступила к работе руководителем направления инкубации и акселерации в Сколковском институте науки и технологий. До переезда в столицу Анна работала в Поволжском государственном университете сервиса проректором, курирующим научную и инновационную деятельность.

Конкурс управленцев "Лидеры России" проводится с 2017 г. по распоряжению президента Российской Федерации. По итогам пяти сезонов на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок со всей России и из 150 стран мира. За весь период проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 650 участников. Среди них семь заместителей федеральных министров и руководителей федеральных ведомств, два сенатора Российской Федерации, 22 депутата Государственной думы VIII созыва, Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка, пять глав субъектов Российской Федерации, 16 глав российских городов и муниципальных образований, 13 вице-губернаторов и заместителей председателя региональных правительств, 36 руководителей региональных министерств и ведомств. Участники получили более 200 назначений в коммерческом секторе.