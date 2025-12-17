В регионе осудили 14 участников организованной группы, сбывавших наркотики

Самарский областной суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном сбыте наркотиков в отношении 14 участников организованной группы, сообщает региональная прокуратура. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "г" ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств), пп. "а", "г" ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств).

Установлено, что в период с января по июнь 2022 г. подсудимые в составе организованной группы получали оптовые партии наркотиков и фасовали их для дальнейшего сбыта на территориях Самарской, Курской, Ульяновской, Кировской, Оренбургской и Московской областей путем тайниковых закладок в крупном и особо крупном размерах.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий их преступные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Из незаконного оборота изъято более 10,7 кг наркотических средств.

Суд с учетом позиции прокурора назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 16 лет. Один из осужденных будет отбывать наказание в колонии особого режима, 12 - в колонии строгого режима, одна осужденная - в колонии общего режима.